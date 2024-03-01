В Румынии завершились европейские сборы сильнейших спортсменов U-13 и турнир «Евроталанты». На эти спортивные мероприятия был приглашён и воспитанник дубоссарской школы настольного тенниса Андрей Мищишин.
В подгруппе Андрей одержал 3 победы над румыном, израильтянином и турком, попал в финал, где выиграл у испанского спортсмена и вошел в число 12 сильнейших спортсменов Европы, сообщается на сайте Госадминистрации города Дубоссары.
Всего в турнире приняли участие 24 теннисиста.
Учитывая то, что остальные участники старше Андрея, – это отличный результат спортсмена на европейской арене. Следующие сборы пройдут в августе во Франции.