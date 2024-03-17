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Выборы президента России в Приднестровье - обновлено

Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
фото:novostipmr.com

Обновлено в 21:30

Явка на выборах президента России в Приднестровье составила 46 179 избирателей.

В Тирасполе на избирательных участках зарегистрировано 24 341 человек, в Бендерах 10 959, в Григориополе 4 971, в Рыбнице – 5 908.

Все избирательные участки в Приднестровье закрылись, сообщили novostipmr.com

Приднестровцы принимают участие в голосовании по выборам Президента России. Избирательные участки открылись вовремя.

До 20-00 часов проголосовать на выборах Президента Российской Федерации можно на избирательных участках:

Избирательный участок № 8206 - г. Бендеры, ул. Ленина, д. 32, МУ «Дворец культуры им. П. Ткаченко»;

Избирательный участок № 8207 - г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 96, ГУ ГКЦ «Дворец Республики»;

Избирательный участок № 8209 - г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 159а, Дом офицеров;

Избирательный участок № 8210 - г. Тирасполь, ул. Краснодонская, д. 62, МОУ «ТСШ № 5»;

Избирательный участок № 8211 - г. Рыбница, пр-т Победы, д. 2, МУ «Рыбницкий Дворец культуры»;

Избирательный участок № 8212 - г. Григориополь, ул. Дзержинского, д. 56Б, Городской дом культуры.

Чтобы проголосовать, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий наличие гражданства России, в частности:

- паспорт гражданина Российской Федерации;

- заграничный паспорт гражданина Российской Федерации;

- паспорт гражданина СССР, если в этом паспорте содержится следующая информация: указание о принадлежности к гражданству РФ (на форзаце паспорта), либо имеется вкладыш к паспорту, свидетельствующий о наличии гражданства РФ, либо имеется штамп о регистрации по месту жительства, подтверждающий постоянное проживание на территории РФ на 6 февраля 1992 года;

- свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию.

Проголосовать можно и по просроченному загранпаспорту.

Посольство РФ в Республике Молдова напоминает, что выборы президента России в современной истории государства проходят в восьмой раз, и их регулярность показывает незыблемость демократического процесса.

По состоянию на 10.00 к урнам для голосования на выборах президента РФ пришли в Приднестровье 5909 избирателей, сообщает news.mail.ru со ссылкой на Sputnik.md

Активность приднестровцев на выборах президента России растёт. По данным на 12:00, в Приднестровье проголосовали 13 592 человека, сообщает novostipmr.com

На избирательных участках образовались очереди.

Дежурят милиция и "скорая". А еще люди в штатском. Хотя все чинно-спокойно-мирно. Очередь движется к ограждению, люди проходят через рамку металлоискателя, их досматривают, пишет md.kp.media
Впрочем, у стоящих в очереди хорошее настроение.

Выборы проходят спокойно и мирно.

Выборы президента России в Приднестровье - обновлено

Выборы президента России в Приднестровье - обновлено

Выборы президента России в Приднестровье - обновлено

Выборы президента России в Приднестровье - обновлено

фото: Леонид РЯБКОВ,md.kp.media

- Я пришла в восемь утра и уже была очередь, - признается проходящая мимо бабушка. - Час простояла! Но стояла, сколько надо. Важен каждый голос. Вокруг Приднестровья много недоброжелателей...

- Никогда таких очередей не видела, - вступает в разговор дама бальзаковского возраста. - Раньше 24 участка открывали, а сегодня только три, поэтому такие очереди.

- Как в Мавзолей! - шутит кто-то из очереди.

- Руководство Молдовы из вредности не разрешила открыть участки в Приднестровье.

- Как вы думаете, сколько вам придется простоять в очереди?

- Час... Нет, наверное больше часа. Часа полтора-два...

- А мы все равно проголосуем! И будем стоять в очереди столько времени, сколько потребуется! Никто не имеет права запрещать нам голосовать!

И люди стоят. И подходят другие, очереди только растут. Но проголосовать успеют все

источник: MD.KP.MEDIA

Обновлено в 20:39

По данным на 18:00, в Приднестровье на выборах президента России проголосовало 35 992 избирателя. В частности, в Тирасполе 18 096 человек, в Бендерах 8 676, в Рыбнице 4 774, в Григориополе – 4 446, сообщает novostipmr.com

Обновлено в 21:30

Явка на выборах президента России в Приднестровье составила 46 179 избирателей.

В Тирасполе на избирательных участках зарегистрировано 24 341 человек, в Бендерах 10 959, в Григориополе 4 971, в Рыбнице – 5 908.

Все избирательные участки в Приднестровье закрыты.

  • Вчера, 21:03
  • DTV
  • Просмотров: 126
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