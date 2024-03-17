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Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать
фото: МВД ПМР

Очередной тур в рамках чемпионатов Молдавии по волейболу (как среди мужчин, так и среди женщин) прошёл 16 марта в Кишинёве.

Мужской состав «Динамо» на выезде встретился с волейболистами спортшколы № 12. «Команда соперника – молодая, первый год участвует в Высшей лиге, навязывает хорошую борьбу, играет на эмоциях, порой бывает непредсказуема», - отметил тренер динамовских волейбольных клубов Александр Ребдело, сообщает пресс-служба МВД ПМР

Первая партия закончилась со счётом 25:6 в пользу приднестровских спортсменов. Вторая и третья прошла более горячо. Команда принимающей стороны разогрелась и начала «сражаться», но ни в одной из партий так и не смогла набрать даже 20 очков. В результате ВК «Динамо» выиграл со счётом 3:0

Женская команда «Динамо-Глория», как всегда, была на высоте. Волейбольный клуб из ПМР играл в Кишинёве с ВК «Петрокуб-Сперанца».

«Это соперник, которого не стоит недооценивать. В составе – молодые, но перспективные спортсменки. Они техничные, очень подвижные в защите», - напомнил перед матчем своим воспитанницам Александр Ребдело.

На площадке разыгрались настоящие волейбольные баталии. Игра шла ожесточённо с самых первых минут. Но мастерство и наработанный опыт сделали своё дело. ВК «Динамо-Глория» всухую обыграл своего оппонента. Итог встречи – 3:0.

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать

Приднестровские волейбольные команды продолжают побеждать
фото: mvdpmr.org
  • Вчера, 15:50
  • DTV
  • Просмотров: 80
  • Комментариев: 0

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