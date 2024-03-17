Очередной тур в рамках чемпионатов Молдавии по волейболу (как среди мужчин, так и среди женщин) прошёл 16 марта в Кишинёве.
Мужской состав «Динамо» на выезде встретился с волейболистами спортшколы № 12. «Команда соперника – молодая, первый год участвует в Высшей лиге, навязывает хорошую борьбу, играет на эмоциях, порой бывает непредсказуема», - отметил тренер динамовских волейбольных клубов Александр Ребдело, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Первая партия закончилась со счётом 25:6 в пользу приднестровских спортсменов. Вторая и третья прошла более горячо. Команда принимающей стороны разогрелась и начала «сражаться», но ни в одной из партий так и не смогла набрать даже 20 очков. В результате ВК «Динамо» выиграл со счётом 3:0
Женская команда «Динамо-Глория», как всегда, была на высоте. Волейбольный клуб из ПМР играл в Кишинёве с ВК «Петрокуб-Сперанца».
«Это соперник, которого не стоит недооценивать. В составе – молодые, но перспективные спортсменки. Они техничные, очень подвижные в защите», - напомнил перед матчем своим воспитанницам Александр Ребдело.
На площадке разыгрались настоящие волейбольные баталии. Игра шла ожесточённо с самых первых минут. Но мастерство и наработанный опыт сделали своё дело. ВК «Динамо-Глория» всухую обыграл своего оппонента. Итог встречи – 3:0.