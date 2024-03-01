фото из открытых источников, чемпионат Молдовы по армрестлингу 2023 год
Итоги прошлого года подвели на отчетной коллегии Государственной службы по спорту. С основным докладом выступила заместитель начальника Нелли Телятинская, которая отметила, что прошлый год был продуктивным. В штатном режиме функционировали все подведомственные учреждения, что способствовало активному вовлечению детей и молодежи в спортивное движение и формированию спортивного резерва Приднестровья, сообщила пресс-служба Правительства ПМР
Говоря о достижениях, докладчик сообщила, что в прошлом году приднестровские спортсмены приняли участие в более 300 международных соревнованиях: Чемпионатах мира и Европы, Этапах Кубка Мира, Всемирной летней студенческой Универсиаде, Чемпионате Балканских стран, Международных регатах, Открытых чемпионатах стран СНГ, Чемпионатах России и Республики Беларусь, Международных турнирах по разнообразным видам спорта. Завоевано более 1400 медалей разного достоинства. Из числа победителей определили список лучших спортсменов, в который вошли 12 человек, а также 10 тренеров-преподавателей, которые готовили ребят к соревнованиям. Была определена и лучшая спортивная команда, ею стала – СК «Шериф».
Для развития спорта и проведения соревнований на всех уровнях в республике был составлен Единый календарный план. В него вошло 1468 спортивных мероприятий разного уровня. Из них 135 Республиканских соревнований по видам спорта, Чемпионатов и Первенств Приднестровской Молдавской Республики, в том числе 17 соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
«В 2023 году общий охват участников соревнований составил 6931 человек. Завоевано 4346 призовых мест, тогда как в 2022 году было 4163 призовых места и участников 6729 человек. Призеры награждены дипломами и медалями соответствующих степеней Государственной службы по спорту Приднестровской Молдавской Республики», — проинформировала заместитель начальника Госслужбы.
Успехи спортсменов неразрывно связаны с трудом и усилиями их тренеров. ГСС уделяет повышенное внимание постоянному повышению квалификации специалистов, их обучению. Так, в прошлом году 18 человек получили сертификаты по образовательной программе «Повышение квалификации тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов по спорту в организациях дополнительного образования». Обучение проходило на бюджетной основе.
Также совместно с Правительством удалось решить задачу по обучению выпускников Училища Олимпийского резерва в Приднестровском государственном университете. Ребята зачислены на факультет физической культуры и спорта по специальности «Спортивная тренировка» по сокращенным программам.
«Госслужба по спорту совместно в ПГУ им. Т.Г. Шевченко является государственным заказчиком и подписантом договоров со студентами факультета «Физическая культура и спорт» по направлениям «Спортивная тренировка» и «Адаптивная физическая культура для лиц с ограниченными возможностями здоровья». С 2021 года количество заключенных договоров – 135, из них на дневном обучении 54 студента, на заочном уровне, бакалавриат – 42, очно-заочного, магистратура – 39. В 2023 году заключены 48 договоров, из них очной формы – 17, заочной формы – 19 и магистрат – 12», — рассказала докладчик.
Участники онлайн-встречи акцентировали внимание на том, что помимо компетентности тренеров важную роль играет обеспечение спортсменов современным оборудованием и инфраструктурой. Этому направлению в нашем государстве уделяется особое внимание. В качестве примера было приведено Училище олимпийского резерва. В прошлом году для учащихся приобрели две гоночные лодки для академической гребли и три силовых тренажера. Был завершен капитальный ремонт кровли за счет средств Фонда капитальных вложений.
В целом по республике уделяется пристальное внимание развитию спортивной инфраструктуры, строят и ремонтируют профильные объекты. В Приднестровье сегодня насчитывается 291 спортивное сооружение, 7 стадионов, 189 спортивных залов, 3 плавательных бассейна, 85 плоскостных спортивных сооружений, 7 гребных баз. Все это благоприятно влияет на вовлечение приднестровцев разных возрастов в активный и здоровый образ жизни.
Кроме того, по поручению Главы государства разработан Комплекс физических упражнений по профилактике нарушения осанки и сколиоза у детей школьного возраста. В 2023-2024 учебном году его внедрили в общеобразовательных учреждениях республики.
Говоря о работе ведомства, Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан подчеркнул, что прошедший год стал юбилейным для Государственной службы. В течение многих лет орган успешно справляется со своими задачами, что подтверждают достижения наших спортсменов и другие успехи.
Алексей Цуркан рекомендовал в отчете указывать и проблемы, с которыми сталкивается ведомство. Он также поднял такие важные вопросы, как повышение заработной платы, обеспечение спортсменов экипировкой и не только. Первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства отметил, что спорт является важной частью жизни, поэтому его необходимо развивать совместными усилиями, оперативно реагировать на существующие проблемы. В завершении он нацелили Госслужбу на активную работу в текущем году.
В целом работа Государственной службы по спорту получила положительную оценку.