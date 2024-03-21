Король Швеции Карл XVI Густав решил наградить участников группы ABBA — Бенни Андерссона, Анни-Фриду Рёйс (Лингстад), Бьорна Ульвеуса и Агнету Фельтскуг — орденом Вазы. Об этом сообщает пресс-служба королевского дворца, передаёт eadaily.com
Орден Вазы — один из четырех рыцарских орденов Швеции наряду с орденами Меча, Северной Звезды и орденом Серафима.
Награда была учреждена королем Швеции Густавом III в 1772 году. Ее присваивают людям, в том числе иностранцам, которые внесли значительный вклад в развитие сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, ремесла и искусства. Также его получают те, кто добился существенных результатов в области технологического развития, в торговле, преподавании и гуманитарных науках.
Знак отличия представляет собой золотой крест, покрытый белой эмалью, в центре которого размещена овальная эмблема с золотой вазой, обрамленная красной каймой. По окружности выгравирован золотой текст: «GUSTAF.D.III.INST.MDCCLXXII».
Между частями креста под наклоном размещены короны. Вся конструкция также увенчана короной.
В сообщении говорится, что лауреатов на получение премии номинировала общественность. После этого соответствующее предложение подготовил орденский совет при орденской канцелярии короля. Затем решение было утверждено правительством, после чего его утвердил король Швеции.
После вручения ордена музыканты получат степени командоров 1 класса. Медали будут вручены коллективу в Стокгольском дворце 31 мая.
Рыцарские ордена в Швеции будут вручены впервые за последние 50 лет. Последний раз орден Вазы вручался в 1974 году.
Группа ABBA была создана в 1972 году. Коллектив является одним из наиболее успешных за всю историю популярной музыки и самым успешным из числа созданных в Скандинавии: записи группы по всему миру были проданы тиражом более 350 млн экземпляров. Группа выпустила девять студийных альбомов. В марте 2010 года за выдающиеся заслуги группа была внесена в Зал славы рок-н-ролла.