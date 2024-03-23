Неизвестные устроили стрельбу в "Крокус сити холле" в Красногорске. В это время там начинался концерт группы "Пикник". Владимиру Путину доложили о теракте "в первые минуты произошедшего", он постоянно получает информацию по линии всех соответствующих служб, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин дал "все необходимые указания".
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем на данный момент.
Горячая линия для родственников пострадавших: 8-499-251-45-03.
МЧС открыло горячую линию - 8−800−775−17−17.
Жителей Москвы и Подмосковья просят сдать кровь для пострадавших.
Стрельба и последствия
Неизвестные, по словам очевидца, устроили стрельбу в холле и в самом зале перед началом концерта. По данным Следственного комитета, нападавшие были вооружены автоматами Калашникова и имели большое количество патронов и боеприпасов. СК РФ сообщил, что 60 человек погибли. По данным ФСБ, свыше 100 пострадали.
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о 115 госпитализированных, из них 5 детей.
60 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по экстренной помощи пострадавшим в результате теракта в "Крокус сити холле" завершена, сейчас врачи стабилизируют состояние пациентов и продолжают работу с теми, чье состояние оценивается как наиболее тяжелое. Минздрав Подмосковья опубликовал список из 145 пострадавших.
МЧС опубликовало списки пострадавших, по данным на 4:00 мск их 99 человек.
В Минздраве сообщили, что трое детей умерли в результате теракта, в больницах находится 121 пострадавший.
Минздрав Подмосковья сообщил о гибели трех детей при теракте в «Крокусе» В результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли трое детей, следует из данных о госпитализации на сайте Минздрава Подмосковья. Всего в списке числятся 126 человек, из них пятеро — погибшие. Скончались также двое мужчин.
По данным Следственного комитета, всего погибли более 60 человек, и число жертв может вырасти. Губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в больницах Москвы и области находятся 115 человек, в том числе пятеро детей. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказывал, что один ребенок и 60 взрослых находятся в тяжелом состоянии. Среди них есть гражданин Белоруссии, сообщил посол республики в России Дмитрий Крутой.
В подмосковном бизнес-центре «Кубик», который находится недалеко от «Крокуса», откроют центр помощи для родственников погибших и пострадавших.
Взрыв и пожар
После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Примерно треть здания была охвачена пожаром, шел густой черный дым. Пожарные снимали людей с крыши, эвакуировали порядка 100 человек. К тушению огня привлекали авиацию. Вертолеты сбросили около 160 тонн воды. Кровля сооружения сгорела и почти полностью обрушилась. Запах гари чувствуется в соседних районах. Пожар, по данным на 0:55 мск, был локализован. Ближе к 6:00 мск вертолеты, задействованные в тушении пожара, завершили работу. Очаги горения остаются внутри здания, пожарные расчеты осущеставляют проливку здания.
Реакция властей
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. Специальные силовые ведомства принимают все необходимые меры, заявили в ЦОС ФСБ России. МИД РФ назвал произошедшее кровавым терактом. На место происшествия были направлены московские СОБР и ОМОН, а также пожарные Более 30 областных и 20 столичных бригад скорой направили к "Крокус сити холлу". Красную площадь полностью оцепили. Движение на 65−67-м км МКАД в районе ЧП было затруднено. Станция "Мякинино" работала в штатном режиме. Меры безопасности усилены в аэропортах и на вокзалах Москвы. В Москве и Подмосковье отменили все массовые мероприятия.
Меры безопасности в связи с ЧП усилили в нескольких регионах РФ, включая Московский регион, ЛНР, Дагестан, Северную Осетию, Тульскую область и НАО. Мурашко сообщил, что общие списки пациентов, пострадавших при ЧП в "Крокус сити холле", будут опубликованы на сайте МЧС.
Соцфонд создал рабочую группу по оказанию мер поддержки пострадавшим.
Директор ФСБ РФ Александр Бортников, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов доложили президенту РФ Владимиру Путину о ходе расследования теракта.
Международная реакция
Интерпол готов оказать поддержку российским властям в расследовании нападения на гражданских лиц в "Крокус сити холле". Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток.
"Я решительно осуждаю нападение в "Крокус сити холле", это кошмарный акт против невинных мирных людей. Интерпол готов оказать поддержку властям России в расследовании", - написал он в X (ранее Twitter).
Белый дом выразил соболезнования в связи со стрельбой и заявил, что США не обладали заблоговременно информацией о ЧП. В Вашингтоне заявили, что произошедшее не связано с действиями Киева. В МИД России отметили, что реакция США на теракт вызывает вопросы.
Белый дом заявил, что США в марте предупреждали власти РФ о готовившемся теракте
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к произошедшему.
ООН опечалена сообщениями о стрельбе, пытается получить дополнительную информацию.
Свои соболезнования в связи со случившимся и осуждение происшествия на различном уровне выразили как дружественные, так и недружественные страны, в том числе Египет, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Италия, Сербия, Германия, Люксембург, Катар, Куба, Палестина, Боливия, Иран, Венесуэла, Узбекистан, Республика Сербская, Турция, Армения, Мальта, Абхазия, Иордания, Саудовская Аравия, Франция, Таджикистан, Мексика, Колумбия, Австрия, ОАЭ, Сирия, Словакия, Молдавия, Израиль, Бахрейн, Греция, Аргентина, Норвегия, Бельгия, Нидерланды, Чили, Черногория, Шотландия, Эквадор, Перу, Венгрия, Уругвай, Панама, Марокко, Новая Зеландия, Гватемала, Ирландия, Мали, Тунис, Туркмения, Индия, Коста-Рика, Япония, Таиланд, Китай, Кипр, Монголия, Чехия, Грузия, Маврикий, Кения, Саудовская Аравия, Швеция, Афганистан, Мадагаскар.
Президент ПМР Вадим Красносельский в своем телеграм-канале прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» на северо-западе Москвы.
«Весь приднестровский народ в эти минуты сопереживает тем, кого затронула трагедия, произошедшая в Москве. Родным и близким трагически погибших – душевных и физических сил справиться с горем. Пострадавшим – скорейшего выздоровления. Уверен, виновные понесут заслуженное наказание», - написал глава приднестровского государства.
Напомним, что сегодня около 20:00 в концертном зале «Крокус Сити Холла» на северо-западе Москвы произошел масштабный теракт. По предварительным данным, 40 человек погибли, более 100 пострадали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Идет поиск террористов.
О площадке
"Крокус сити холл" (Crocus City Hall) — концертный зал в Красногорске на территории делового центра "Крокус" у станции "Мякинино". Принадлежит Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова. Был построен по проекту Crocus Group и при техническом сопровождении Центрального научно-исследовательского института строительных конструкций им. В. А. Кучеренко. В здании семь этажей, общая полезная площадь — более 38 тыс. кв. м. В комплексе есть зал более чем на 9,5 тыс. мест. Комплекс открыт 25 октября 2009 года.
Директор музыкальной группы "Пикник" сообщил РИА Новости, что одного из участников коллектива так и не нашли после теракта в "Крокусе", с ним не могут связаться. Ранее концертный директор группы сообщил РИА Новости, что на связь не выходит один из участников группы. Все участники коллектива, до кого смогли дозвониться, не пострадали. Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"Мы еще его ищем. Не можем связаться", - сказал собеседник агентства.
Первый из двух запланированных концертов группы "Пикник" с симфоническим оркестром должен был начаться в "Крокус Сити Холле" в восемь вечера в пятницу, 22 марта. Зрители в основном уже были в зале, некоторые задержались в холле и возле здания. Почти все билеты были распроданы.