Парламентский Комитет по вопросам АПК, промышленности, транспорту, строительству и природным ресурсам на сегодняшнем заседании рассмотрел во втором чтении законопроект Прокурора ПМР о внесении дополнений в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
В адрес Прокуратуры поступают обращения граждан, которые не получают от страховых компаний в письменном виде информацию о принятом решении об отказе в выплате страхового возмещения. Так как в действующей редакции закона нет положений, которые прямо обязывают автостраховщика письменно уведомлять потерпевшего об отказе в страховой выплате ввиду не наступления страхового случая. Прокуратура отмечает, что это обстоятельство не позволяет потерпевшему своевременно обеспечить защиту своего нарушенного права, а также оспорить принятое страховщиком решение в органе страхового надзора либо в суде. Ко второму чтению Комитет по вопросам АПК и транспорта подготовил таблицу из 16 поправок к принятию, которые согласованы с автором законопроекта и Правительством и уточняют некоторые статьи закона. Комитет по вопросам АПК и транспорту рекомендует принять законопроект и таблицу поправок депутатскому корпусу во втором окончательном чтении на одном из пленарных заседаний Верховного Совета ПМР, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Сегодня же профильный комитет рассмотрел в первом чтении проект закон о внесении изменений в закон «О Дорожном фонде ПМР», подготовленный депутатами комитета. Инициатива корректирует нормы, регламентирующие порядок уплаты сбора за въезд и проезд по автомобильным дорогам Приднестровья транспортных средств, не зарегистрированных в ПМР. В частности, внесение изменений предоставит право плательщику уплатить сбор за проезд по нашим автомобильным дорогам транспортных средств полной массой более 18 тонн, не зарегистрированных в ПМР, до фактического въезда на территорию Приднестровья. Также у плательщика появится право уплатить сбор за проезд по территории ПМР таким транспортным средствам на новый срок до истечения срока, установленного уплатой сбора, при этом выезжать без уплаты дополнительных санкций.
Комитет будет рекомендовать данный проект закона принять на пленарном заседании Верховного Совета ПМР в первом чтении.