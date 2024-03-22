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В Республике Молдова у 62% населенных пунктов есть доступ к системам водоснабжения

В Республике Молдова у 62% населенных пунктов есть доступ к системам водоснабжения
Фото: открытые источники

В Республике Молдова у 907 населенных пунктов есть доступ к общественным системам водоснабжения, или 62% от общего числа. Данные были обнародованы в контексте Всемирного дня воды, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в Национальном агентстве общественного здоровья (ANSP), у 98% городского населения и 60% сельского населения есть доступ к общественным системам водоснабжения, согласно статистическим данным за 2022 год.

В этом году тема Всемирного дня воды «Вода во имя мира», она привлекает внимание к тому факту, что вода играет решающую роль в стабильности, мире и процветании во всем мире, являясь важной составляющей устойчивого развития.

В этой связи ANSP организовало общественную акцию «Вода для здоровья» с целью повышения осведомленности о роли воды для жизни и здоровья. В ходе мероприятия будет представлена ​​информация о роли воды для здоровья, профилактике заболеваний, связанных с водой, важности доступа к питьевой воде для благополучия и достойных условий жизни, мерах по охране источников воды.

Специалисты лаборатории ANSP покажут несколько простых тестов на пробах воды, таких как: определение электропроводности с определением общего уровня минерализации воды, определение PH, мутности, уровня остаточного хлора в воде. Такие мероприятия пройдут в Единцах и Сороках.
  • Сегодня, 09:11
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