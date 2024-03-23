Сенат США вслед за палатой представителей поддержал законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов до конца финансового года, тем самым избежав шатдауна, следует из трансляции голосования.
За инициативу высказались 74 сенатора, против выступили 24 законодателя, передает ria.ru.
Шатдауном в Штатах называется прекращение работы правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования. При таком сценарии госслужащие, задействованные в критически важной работе, вынуждены продолжать выполнять свои обязанности без оплаты, в то время как остальных отправляют в вынужденный отпуск.
Документ также предусматривает выделение 300 миллионов долларов Украине, а также 3,3 миллиарда долларов — для Израиля.
Белый дом анонсировал новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи Киеву на сумму порядка 300 миллионов долларов на прошлой неделе. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. При этом Вашингтон признал, что Украине хватит нового пакета помощи лишь на пару недель.
Президент США Джо Байден подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.
В Конгрессе США инициировали отставку спикера
Конгрессвумен Марджери Тейлер Грин, которая принадлежит к ультраправому крылу Республиканской партии, в пятницу, 22 марта, подала резолюцию о снятии спикера Майка Джонсона, сообщает The Hill.
Причиной стало ее недовольство принятием в Конгрессе бюджета США, благодаря которому удалось предотвратить шатдаун.
"Сегодня я подала прошение об увольнении после того, как спикер Джонсон изменил нашей конференции и нарушил наши правила", - сказала Грин журналистам. Также она опубликовал фото документа.
"Это, по сути, предупреждение, и нам пора пройти через процесс, не спешите и найдите нового спикера Палаты представителей, который будет поддерживать республиканцев и наше республиканское большинство, а не демократов", - добавила Грин.
Между тем ее решение подвергли критике другие республиканцы из-за того, что это грозит разделить и так враждующую Республиканскую партию перед выборами.
Просьба об отставке спикера должна быть рассмотрена в течение двух пленарных дней. А поскольку Конгресс в пятницу отправился на Пасхальные каникулы, вопрос должен рассматриваться после перерыва работы Палаты с 08 апреля.