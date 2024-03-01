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В Бендерах наградили лучших дружинников города

В Бендерах наградили лучших дружинников города
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В госадминистрации Бендер наградили лучших дружинников города. Среди них люди разных профессий и возрастов: от молодых женщин до пенсионеров МВД. Все с активной жизненной позицией. Каждый представлял организацию или предприятие г. Бендеры, где трудится сейчас.

Как передает пресс-центр МВД ПМР, от начальника городской милиции благодарность получили 23 дружинника и руководители шести предприятий города.

Более 30 почётных грамот за совместную плодотворную работу и активное содействие правоохранительным органам вручил начальник отдела участковых инспекторов милиции.

Переходящего вымпела «Лучшая народная дружина» удостоены работники Закрытого акционерного общества «Бендерский машиностроительный завод».

«Дружинник – это человек, прежде всего, неравнодушный. Он своего рода общественный контролёр, доброволец, который готов прийти на помощь и призвать к порядку. Быть дружинником достойно уважения», – прокомментировал мероприятие ведущий специалист штаба народных дружин г. Бендеры Юрий Шарков.

В настоящее время в Бендерах насчитывается порядка 150 народных дружинников. Все они участвуют в совместных рейдах с милицией, помогают в проверке подучётных лиц, принимают участие в охране общественного порядка во время массовых мероприятий и не только.
  • Сегодня, 09:20
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