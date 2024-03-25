Сотрудники западных спецслужб и эксперты после теракта в "Крокус сити холле" опасаются, что следующим объектом атак террористических группировок станет летняя Олимпиада в Париже, сообщает газета New York Times, передаёт РИА Новости
Как пишет издание, по словам сотрудников контртеррористических служб, теракт в Москве продемонстрировала высокий уровень планирования и способность использовать местные экстремистские сети.
Олимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа, могут стать «первоклассной мишенью» для террористов. Такими опасениями поделились в разговоре с The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в западных разведках и экспертов.
«Я беспокоюсь из-за Олимпийских игр в Париже, — приводит издание слова координатора группы наблюдателей в ООН Эдмунда Фиттон-Брауна. — Они были бы первоклассной мишенью для террористов». По данным NYT, аналогичного мнения придерживаются и другие западные специалисты по борьбе с терроризмом. Они считают, что теракт в «Крокус Сити Холле» может побудить «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) удвоить атаки стран Европы, особенно Франции, Бельгии и Великобритании, сообщает РБК
Издание со ссылкой на доклад ООН пишет о наличии свидетельств «текущих и незавершенных оперативных планов на европейской территории, реализуемых ИГ». Основными факторами, которые могут вдохновить боевиков на атаку, являются наличие «спящих ячеек» в Европе, ситуация в секторе Газа, заявил NYT неназванный сотрудник спецслужб одной из стран Запада.
После теракта в «Крокус Сити Холле» президент Франции Эмманюэль Макрон собрал Совет по обороне и национальной безопасности, где было принято решение о повышении уровня террористической опасности до самого высокого: Vigipirate – системы оповещения национальной безопасности – "чрезвычайная ситуация нападения".
По данным телеканала BFMTV, для обеспечения безопасности на Олимпийских играх намерены привлечь порядка 2 тыс. человек, в том числе большинство сотрудников муниципальной полиции. Вместе с тем в конце февраля французские СМИ писали о краже ноутбука с «конфиденциальной» информацией, в том числе планы по обеспечению безопасности на Олимпиаде, у сотрудника мэрии Парижа.
США возлагают ответственность за нападение на "Крокус сити холл" на "ИГ-Хорасан"*.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. По последним данным, погибли 137 человек, пострадали 182. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четырех непосредственных участников нападения. Последних суд отправил под арест до 22 мая.
Более 5 тыс. человек были эвакуированы из «Крокуса» во время теракта, еще 100 были спасены при пожаре. Об этом ТАСС сообщил представитель «Крокус Групп» в понедельник, 25 марта.
«Из здания были эвакуированы 5 тыс. человек, пожарные спасли еще 100 человек из подвала и с кровли при тушении», — поделился собеседник.
Владимир Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.