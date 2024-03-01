SHAMAN. Иллюстрация: аккаунт артиста в социальных сетях
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новую композицию, которая посвящена памяти погибших соотечественников при теракте в «Крокус Сити Холле». Песня опубликована на YouTube-канале исполнителя.
4 496 353 просмотра набрал ролик за короткий отрезок времени.
«Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — говорится в описании композиции.
Ранее SHAMAN выразил готовность «оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии».
«В мой адрес продолжают поступать обращения от пострадавших, вся наша команда занята их обработкой. Со всеми свяжемся. Как и обещал, всем окажем необходимую помощь», — написал он в своем телеграм-канале.