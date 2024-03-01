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SHAMAN написал «Реквием» в память о погибших в «Крокус Сити Холле»

SHAMAN написал «Реквием» в память о погибших в «Крокус Сити Холле»
SHAMAN. Иллюстрация: аккаунт артиста в социальных сетях


Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) выпустил новую композицию, которая посвящена памяти погибших соотечественников при теракте в «Крокус Сити Холле». Песня опубликована на YouTube-канале исполнителя.

4 496 353 просмотра набрал ролик за короткий отрезок времени.



«Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране», — говорится в описании композиции.

Ранее SHAMAN выразил готовность «оплатить похороны каждого невинно погибшего, а также лечение и реабилитацию каждого пострадавшего в этой ужасной трагедии».

«В мой адрес продолжают поступать обращения от пострадавших, вся наша команда занята их обработкой. Со всеми свяжемся. Как и обещал, всем окажем необходимую помощь», — написал он в своем телеграм-канале.

  • Сегодня, 10:52
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