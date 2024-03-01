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В Японии распространяется смертельная инфекция, вызывающая некроз

В Японии распространяется смертельная инфекция, вызывающая некроз
фото из открытых источников

В Японии подтвердили первый в стране случай передачи тяжёлой лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (СТШ) от человека к человеку. Синьхуа отмечает, что раньше заразиться можно было только через клещей.

По данным информационного агентства, подхватил недуг молодой врач, ухаживавший за 90-летним пациентом, у которого диагностировали тяжёлую лихорадку после посещения неотложной помощи в прошлом году. Примерно через девять дней после смерти старика у врача появились симптомы болезни, передает life.ru

Штамм группы А, который более всего распространён, приводит к большему количеству смерти среди пациентов в возрасте до 50 лет. По данным японской газеты Asahi Shimbum, в период с июля по декабрь 2023 года умер 21 из 65 человек в возрасте до 50 лет с диагнозом СТШ.

На поздних стадиях недуг может вызвать некроз соединительной ткани, покрывающей мышцы. По словам представителей японских органов здравоохранения, пациентам прописывают антибиотики, но в запущенных случаях приходится удалять ткани.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что сейчас нет оснований, указывающих на повышенный риск инфицирования россиян СТШ. Там отметили, что риску летального исхода больше всего подвержены люди от 65 лет и старше, у которых есть хронические заболевания. Однако уточнили, что население моложе 50 лет находится в группе риска.
  • Сегодня, 11:04
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