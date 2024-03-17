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Правительство Молдовы назвало фальшивыми кадры удара по вертолету в Тирасполе

Правительство Молдовы назвало фальшивыми кадры удара по вертолету в Тирасполе
фото из открытых источников

Правительство Молдовы считает кадры удара по военному вертолету в Тирасполе, которые распространили телеканалы Приднестровья, фальшивыми. Об этом сообщает пресс-служба Бюро по реинтеграции в правительстве Молдовы по итогам анализа видеоматериалов из СМИ, передаёт ТАСС

"Распространенные материалы содержат явные элементы видеомонтажа, что свидетельствует о том, что пожар на вертолете был вызван не дроном, фигурирующим на кадрах, а другими факторами. Инцидент был намеренно спровоцирован с целью создания паники и поддержания напряженности в обществе по обе стороны Днестра", - утверждается в сообщении.

В нем также содержится обвинение в адрес России, которая, по мнению Кишинева, якобы заинтересована в дестабилизации ситуации в Молдове. "В предстоящий период Российская Федерация планирует еще больше подобных действий по периметру Приднестровского региона", - говорится в сообщении, пишет ТАСС.

17 марта телеканалы распространили видеозапись удара дроном по транспортному вертолету Ми-8МТ вооруженных сил Приднестровья, который хранился на бывшем военном аэродроме севернее Тирасполя рядом с границей Украины.

Как сообщил Следственный комитет Приднестровья, атака производилась с помощью FPV-дрона. На месте происшествия специалисты обнаружили различные части разорвавшегося дрона, которые направлены на экспертизу.

МИД Приднестровья назвал атаку терактом и обратился за помощью в расследовании к посредникам на переговорах между Тирасполем и Кишиневом - ОБСЕ, России и Украине. К расследованию было предложено подключиться Кишиневу.

Молдова приглашение не приняла, но в тот же день опровергла причастность Киева к инциденту.

  • Сегодня, 11:23
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