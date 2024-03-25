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МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам

МВФ напомнил Украине о необходимости платить по долгам
фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов, следует из информации на сайте МВФ, сообщает РИА Новости

Украина является третьим крупнейшим должником организации, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно данным, в 2024-2031 годах Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов.

В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.

В прошлом году Украина должна была выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов.

РИА Новости в октябре прошлого года сообщало, что в сентябре Украина перевела МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.

Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов (по текущему курсу), доходы - 45 миллиардов долларов. При этом половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил в марте замминистра экономики страны Тарас Качка.

  • Сегодня, 11:35
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