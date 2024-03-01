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Золотые медали привезли приднестровцы с Кубка мира по кикбоксингу WAKO

Золотые медали привезли приднестровцы с Кубка мира по кикбоксингу WAKO
фото: mvdpmr.org

С 21 по 24 марта в Италии прошёл Кубок мира по кикбоксингу WAKO. На эти соревнования собрались 2392 спортсмена из 43 стран. Среди них были и шесть файтеров из Приднестровья, которые выступают под бело-голубым флагом физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Приднестровские спортсмены продемонстрировали отличную форму и добились высоких результатов, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Двое спортсменов, представлявших РОО «Национальная федерация кикбоксинга и муай-тай Приднестровья», показали прекрасные результаты. Даниил Максименко завоевал золотую медаль в разделе «К-1» среди младших юниоров в весовой категории до 45 кг. Дмитрий Венгер стал лучшим в разделе «лоу-кик» в весовой категории до 51 кг.

Представитель «Академии кикбоксинга» Никита Постика завоевал серебряную медаль в весовой категории до 67 кг в разделе «К-1» среди старших юниоров.

Тираспольчанин Алексей Чилей стал обладателем Кубка мира по кикбоксингу WAKO в разделе «лоу-кик» в весовой категории до 63,5 кг.

«Ребята показали достойные результаты. Проверили в действии новые технические наработки и тактику. Это был очередной этап подготовки к чемпионату мира среди юниоров и кадетов 2024 года. Впереди ещё два контрольных международных старта: Кубок Европы в Болгарии и Кубок мира в Будапеште», – сказал о достижениях приднестровских спортсменов тренер Иван Деркаченко
  • Сегодня, 09:14
  • DTV
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