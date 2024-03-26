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Владельцев Ferrari и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на роскошь

Владельцев Ferrari и Rolls-Royce на Украине освободили от налога на роскошь
фото: TASS/imago images/Future Image/Christoph Hardt

Владельцев автомобилей итальянских марок Ferrari, Lamborghini и британского производителя Rolls-Royce на Украине освободили от налога на транспортную роскошь. Об этом сообщило 26 марта ведущее расследования украинское издание Bihus.info, передаёт iz.ru

Налог на транспортную роскошь взимается украинскими налоговиками с владельцев автомобилей стоимостью от 2,6 млн гривен (более $66 тыс).

«Владельцы Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce не будут платить налог на транспортную роскошь. Потому что их авто в «роскошном» перечне минэкономики и Госвнешинформа просто нет», — говорится в YouTube-канале издания.

На продажу сейчас на украинском авторынке выставлены два Ferrari, их можно купить за $800 тыс. и $650 тыс.

Первая принадлежит украинскому бизнесмену-миллионеру, вторая указана в декларации о доходах начальника юридического отдела предприятия минобороны Украины «Оборонавторемсервис».

Кроме того, автомобилями Rolls-Royce пользуются некоторые депутаты Верховной рады, добавляет издание.

Ранее, 19 марта, руководитель «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов отметил, что Украина имеет репутацию страны-коррупционера, особенно в государственных компаниях. По его словам, в особенности это касается государственных предприятий и от этого клейма очень сложно избавиться.

Банда главы киевского режима Владимира Зеленского заранее «выслуживается перед французскими комендатурами», освободив украинских владельцев элитных автомобилей от уплаты налога на роскошь. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт eadaily.com

В своем телеграм-канале она обратила внимание на сообщение украинских официальных ресурсов, что владельцы Ferrari, Rolls-Royce и других элитных авто официально освобождены на Украине от уплаты налога на роскошь.

«Большего издевательства над своим народом придумать было невозможно. Но банда Зеленского смогла. Видимо, стараются на будущее перед французскими комендатурами выслужиться», — прокомментировала дипломат.

  • Вчера, 21:49
  • DTV
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