Украинский президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО) и назначил на его место главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко, говорится в указах от 26 марта, опубликованных на сайте офиса президента, сообщает iz.ru
Александр Литвиенко до нового назначения занимал пост главы Службы внешней разведки (СВР) Украины с 2021 года. На его место назначен Олег Иващенко. Соединенные Штаты Америки рекомендовали Киеву убрать Алексея Данилова с должности секретаря Совета нацбезопасности Украины (СНБО). Таким мнением 26 марта с «Известиями» поделился бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
«Данилов давно уже был одиозной фигурой. Это грубый и малообразованный человек, который в молодости был в луганской банде. При «оранжевых» властях он начал быстро продвигаться, стал мэром Луганска и так далее. Я думаю, что чаша терпения переполнилась, когда он китайского дипломата грубо оскорбил. Даже киевской власти стало понятно, что этого человека нужно убирать с этой должности. Я не думаю, что его просто выкинут. Наверное, найдут ему какое-то применение. Он в последнее время стал очень много выступать, говорить ненужного. И я думаю, что кураторы, которые управляют реально сейчас на территории киевского режима, то есть американцы, подсказали, что эту одиозную фигуру нужно убирать куда-то в тень», — сказал Азаров.
20 марта сообщалось, что Данилов пренебрежительно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, чья дипломатическая миссия призвана помочь урегулированию украинского конфликта.
Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко имеет в своей биографии «любопытную деталь», связанную с российскими спецслужбами. Об этом 27 марта заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, сообщают "Известия"
По его словам, Литвиненко учился в России, следовательно, перенимал традиции местных спецслужб, однако переехал на Украину и принял присягу там.
«Литвиненко в свое время окончил в Москве Институт криптографии, связи и информатики при Академии ФСБ (тогда — ФСК) РФ», — приводит его слова «РИА Новости».