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Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу

Сборная Грузии впервые в истории вышла на чемпионат Европы по футболу
фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Сборная Грузии по футболу обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года.

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2, передаёт РБК

До этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьих, семь поражений.

Сборная Грузии, лидером которой является полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.

Главным тренером грузинской команды является Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.

Греки последний раз играли на Евро-2012, где дошли до 1/4 финала. В 2004 году сборная Греции стала победительницей чемпионата Европы.

Сборная Украины по футболу выиграла у команды Исландии в финальном матче плей-офф за право принимать дальнейшее участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча спортсменов прошла в польском Вроцлаве и завершилась со счетом 2:1, сообщили "Известия"

Забить больше всего мячей вышло у украинских полузащитников Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика. В сборной Исландии постарался нападающий Альберт Гудмундссон.

Мяч, забитый украинским форвардом Романом Яремчуком на 39-й минуте, не был засчитан из-за офсайда

Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.

Сборная России пропустила отборочный турнир из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА.

Сборные Грузии, Украины и Польши стали последними национальными командами, завоевавшими путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2024. Они победили в решающих матчах раунда плей-офф квалификационного отбора.

В декабре прошлого года состоялась жеребьевка групповой стадии, по итогам которой сформировался состав квартетов из тех, кто уже пробился на Евро через основной отборочный турнир. В трех группах оставалось по одному вакантному месту.

Полный состав групп

Группа A - Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария

Группа B - Испания, Хорватия, Италия, Албания

Группа C - Словения, Дания, Сербия, Англия

Группа D - Польша, Нидерланды, Австрия, Франция

Группа E - Бельгия, Словакия, Румыния, Украина

Группа F - Турция, Грузия, Португалия, Чехия.

  • Сегодня, 07:46
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