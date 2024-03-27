Сборная Грузии по футболу обыграла команду Греции в финале стыковых матчей за выход в основную часть чемпионата Европы 2024 года.
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее были грузины — 4:2, передаёт РБК
До этой встречи Грузия не выиграла у Греции ни одного из девяти матчей: две ничьих, семь поражений.
Сборная Грузии, лидером которой является полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее никогда не пробивалась в финальную часть чемпионатов Европы.
Главным тренером грузинской команды является Вилли Саньоль, серебряный призер чемпионата мира 2006 года в составе сборной Франции.
Греки последний раз играли на Евро-2012, где дошли до 1/4 финала. В 2004 году сборная Греции стала победительницей чемпионата Европы.
Сборная Украины по футболу выиграла у команды Исландии в финальном матче плей-офф за право принимать дальнейшее участие в чемпионате Европы 2024 года по футболу. Встреча спортсменов прошла в польском Вроцлаве и завершилась со счетом 2:1, сообщили "Известия"
Забить больше всего мячей вышло у украинских полузащитников Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика. В сборной Исландии постарался нападающий Альберт Гудмундссон.
Мяч, забитый украинским форвардом Романом Яремчуком на 39-й минуте, не был засчитан из-за офсайда
Финальная часть Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Берлине, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте и Дортмунде.
Сборная России пропустила отборочный турнир из-за отстранения со стороны УЕФА и ФИФА.
Сборные Грузии, Украины и Польши стали последними национальными командами, завоевавшими путевки в финальную часть чемпионата Европы по футболу-2024. Они победили в решающих матчах раунда плей-офф квалификационного отбора.
В декабре прошлого года состоялась жеребьевка групповой стадии, по итогам которой сформировался состав квартетов из тех, кто уже пробился на Евро через основной отборочный турнир. В трех группах оставалось по одному вакантному месту.
Полный состав групп
Группа A - Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария