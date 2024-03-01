Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, авария произошла в ночь на 26 марта в г. Бендеры, недалеко от моста через ручей Балка.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулём «БМВ» двигался по ул. Суворова в сторону памятника «Чёрный тюльпан». Автомобилист не учёл дорожные условия и совершил наезд на бордюр, после чего выехал за пределы дороги.
В момент ДТП в салоне находились две пассажирки 20 и 18 лет. Они пострадали. У обеих девушек диагностировали сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.
Младшая госпитализирована в травматологическое отделение Бендерской центральной городской больницы, другую девушку направили на амбулаторное лечение.
По обстоятельствам аварии проводится разбирательство.