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ДТП в Бендерах: пострадали пассажиры

ДТП в Бендерах: пострадали пассажиры
фото:mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР, авария произошла в ночь на 26 марта в г. Бендеры, недалеко от моста через ручей Балка.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения за рулём «БМВ» двигался по ул. Суворова в сторону памятника «Чёрный тюльпан». Автомобилист не учёл дорожные условия и совершил наезд на бордюр, после чего выехал за пределы дороги.

В момент ДТП в салоне находились две пассажирки 20 и 18 лет. Они пострадали. У обеих девушек диагностировали сотрясение головного мозга, закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы.

Младшая госпитализирована в травматологическое отделение Бендерской центральной городской больницы, другую девушку направили на амбулаторное лечение.

По обстоятельствам аварии проводится разбирательство.
  • Сегодня, 19:25
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