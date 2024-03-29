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С апреля в Бендерах введут плату за парковку на улице Советской

С апреля в Бендерах введут плату за парковку на улице Советской
фото: bendery.gospmr

В Бендерах анонсировали введение платы за парковку по ул. Советской. Её начнут взимать уже с апреля, сообщается на сайте госадминистрации Бендер.

«Режим будет такой: 15 минут бесплатно, по оплате за полтора часа мы ориентируемся на 5 рублей. Будут льготные режимы парковки автотранспортных средств для собственников, арендаторов, жителей близлежащих домов. Созданы все условия, организовано видеонаблюдение», — цитирует пресс-служба госадминистрации замглавы Бендер Андрея Диордиева.

Оплачивать за стоянку можно будет через паркоматы или мобильное приложение.

«Изучив ситуацию, мы поняли, что на местах бесплатной парковки оставляют машины на целый день либо собственники арендуемых помещений, либо люди, которые там работают. Это ограничивает возможности покупателей, жителей, гостей нашего города в парковке автотранспорта», — пояснил Андрей Диордиев.

Бесплатные парковки останутся на улицах Гагарина, Калинина и у Преображенского собора. Но есть момент – парковаться бесплатно там можно будет только на 1,5 часа. Контроль будут осуществлять в том числе сотрудники ГАИ.

  • Сегодня, 13:51
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