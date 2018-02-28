Заседание Объединенной контрольной комиссии в Бендерах 28 марта не состоялось. Причиной срыва заседания стало отсутствие представителя Украины. Как выяснилось, по дороге в Бендеры на миротворческом посту у него попросили предъявить документы. Украинский дипломат ответил отказом, развернул свою машину и уехал в сторону Кишинева. Молдавская делегация, которая прибыла на заседание, выступила в его поддержку, сообщает okk.gospmr
Как выяснилось в ходе заседания, миротворцы действовали в полном соответствии с действующими инструкциями.
«Мы проверили все документы Объединенной контрольной комиссии и пришли к очень четкому мнению, что, да, миротворцы на посту могут проверять документы на дипломатических машинах, в том числе и миссии ОБСЕ, которая действует здесь, в Зоне безопасности, - подчеркнул сопредседатель ОКК от Приднестровья Олег Беляков. - Мы привели сегодня очень много примеров, когда и Приднестровская делегация останавливалась на миротворческих постах, где проверялись миротворческие таблички, соответствующие документы, удостоверяющие личность членов Объединенной контрольной комиссии, экспертов, тех представителей, кто работает в ОКК. Было установлено, что это действующий механизм, который действует повсеместно для всех».
Олег Беляков отметил, что в соответствии с действующим регламентом представители Украины и миссии ОБСЕ участвуют в заседании ОКК по приглашению. По сложившейся традиции их приглашают на каждое заседание, но их отсутствие не может являться препятствием для его открытия. Тем не менее делегация Молдовы выступила против начала работы. В результате ОКК не смогла оценить ситуацию в Зоне безопасности.
«Это очень печально, - отметил Олег Беляков. – И говорит о том, что основной задачи ОКК мы на сегодняшний день практически не выполнили и отчитаться о положении дел в Зоне безопасности не можем. Хотя соответтсвующие документы Объединенного военного командования были представлены в полном объеме».
Олег Беляков выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и надежду на трезвую оценку произошедшего всеми участниками миротворческой операции. Глава приднестровской делегации подчеркнул, что действующие документы ОКК и ОВК не могут отменяться по мнению только одной стороны, такие вопросы должны решаться коллегиально по общему согласию сторон, пишет novostipmr.com Приднестровье не позволит Молдове проводить перепись на своей территории
Приднестровье не считает возможным проведение переписи населения и жилищ в Коржево. Об этом говорится в разъяснении МИДа, распространённом приднестровской делегацией в ОКК. Официальный Тирасполь подчёркивает, что самостоятельно осуществляет учёт населения и домовладений. Попытки провести перепись в Коржево будут расцениваться как провокация, а потому Кишинёву лучше воздержаться от этого, сообщается на сайте Делегации ПМР в ОКК.
"Реализация мероприятий по проведению профильными органами Молдовы переписи населения в период с 8 апреля по 7 июня 2024 года на территории населенных пунктов Приднестровья не представляется возможной", - сообщил Беляков в ходе брифинга после заседания ОКК по управлению миротворческой операцией, передаёт ТАСС
Ранее делегация Молдавии в ОКК попросила не чинить препятствий очередной переписи населения в расположенном в зоне безопасности, вблизи города Дубоссары селе Коржово. Приднестровская сторона обратилась к молдавским коллегам с призывом воздержаться от подобных намерений на этой территории, предупредив, что эти действия будут расценены как провокация.
Зона безопасности приднестровского конфликта - демилитаризованная буферная территория вдоль реки Днестр, созданная в соответствии с соглашением 1992 года, которое положило конец боевым столкновениям между Молдавией и Приднестровьем. Оно было подписано в Москве президентами Молдавии, России в присутствии главы Приднестровья. По соглашению сторон мир в зоне безопасности поддерживает контингент миротворцев, в который входят батальоны России, Молдавии и Приднестровья. Село Коржово в пригороде Дубоссар расположено в этой зоне и является спорной территорией между Молдавией и Приднестровьем. В Кишиневе его считают отдельным селом под молдавской юрисдикцией, а в Тирасполе - микрорайоном города Дубоссары, который контролирует Приднестровье.
Данные переписи населения и жилищного фонда в Молдавии будут собираться как путем прямого опроса граждан, так и из государственных баз данных. Последний раз перепись населения в Молдавии прошла в 2014 году. По ее данным, численность жителей в республике без учета непризнанного Приднестровья за последние 10 лет сократилась почти на 8,8% - с 3,383 млн до 2,998 млн человек. В трудоспособном возрасте тогда находилось 63,1% населения, а доля жителей пенсионного возраста составила 18,5% против 14,8% в 2004 году. По данным Национального бюро статистики в 1989 году население Молдавии без учета Приднестровья составляло 3,6 млн человек, передаёт ТАСС.