Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла в Молдавии, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
«Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова», — говорится в сообщении, пишет РБК
Причина увольнения в документе не указана. Имя нового украинского посла в Молдавии пока не известно.
Шевченко занимал должность с конца февраля 2020 года, сообщило украинское интернет-издание «Европейская правда». До Шевченко около четырех лет послом был Иван Гнатышин, которого в 2019 году уволили предыдущий президент Украины Петр Порошенко.
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назначен послом в Молдавии, сообщает kommersant.ru
«Данилов едет в Молдавию. Послом»,— написал господин Гончаренко в Telegram-канале. Иных подробностей он не привел.
Ряд украинских и российских Telegram-каналов писали, что Алексея Данилова планируется назначить послом в Норвегии. «Практически Норвегия»,— написал Алексей Гончаренко в следующем посте в Telegram.
Напомним,Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря 26 марта, на его место был назначен господин Литвиненко. Господин Данилов занимал должность секретаря СНБО с 2019 года. Ранее Александр Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки (СВР).