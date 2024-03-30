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«Боруссия» победила «Баварию» в Мюнхене в Бундеслиге впервые за 10 лет

«Боруссия» победила «Баварию» в Мюнхене в Бундеслиге впервые за 10 лет
Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Дортмундская «Боруссия» 30 марта обыграла «Баварию» в матче 27-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 2:0.

Забитыми голами отметились нападающий Карим Адайеми и защитник Юлиан Рюэрсон, пишет iz.ru.

В таблице Бундеслиги мюнхенцы занимают второе место с 60 очками, «Боруссия» — четвертое место с 53 очками.

Дортмундцы победили в Мюнхене в Бундеслиге впервые с апреля 2014 года, прервав четырехматчевую беспроигрышную серию хозяев матча, отмечает «Спорт-Экспресс».

Ранее, 15 февраля, в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» проиграла римскому «Лацио» со счетом 0:1.

До этого, 10 февраля, футбольная команда «Байер» из немецкого Леверкузена обыграла «Баварию» со счетом 3:0.
  • Сегодня, 20:28
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