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Спортивные достижения Приднестровцев

Спортивные достижения Приднестровцев
Фото: t.me/radio1pmr

Акробаты из Тирасполя, Бендер и Суклеи выступили на турнире в Италии. 9th International Championship FISAC Cup проходил в Чезенатико и собрал команды из 11 стран.

Как сообщает Радио 1, на турнире отличились бендерчане. Олег Савченко и Даниил Цуркан (12-18 лет), выступавшие в паре, набрали больше 26,2 балла за все три композиции и впервые выполнили норматив мастеров спорта.

Хорошо показала себя и другая мужская пара: Михаил Мальчуков – Антон Райлян (сеньоры; 25,52 балла). В категориях мужских пар конкурентов не было. Так что у приднестровцев золотые медали.

Ещё одно золото турнира, обойдя четыре пары, завоевали Анастасия Баланенко – Ирина Булгару (12-18 лет; 24,74 балла).

Женская тройка из Тирасполя: Анна Безбабченко – Валерия Насушная – Ксения Сафонова (12-18) - привезла бронзу за отдельные упражнения: динамическое и балансовое.

Спортивные достижения Приднестровцев
Фото: t.me/radio1pmr


Динамовец Александр Чернов привёз золото с чемпионата Молдавии по самбо

Спортивные достижения Приднестровцев
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В прошедшие выходные в чемпионате Молдавии по самбо участвовали более 200 спортсменов. Соревнования проходили в городе Окница.

Одним из участников турнира стал Александр Чернов – представитель физкультурно-спортивного общества «Динамо-центр». Приднестровский спортсмен выступал в супертяжёлой весовой категории – свыше 98 кг.

В ходе соревнований он продемонстрировал абсолютное превосходство над своими соперниками, завершив все три поединка досрочно, передает пресс-центр МВД

Турнир являлся отборочным этапом перед предстоящим чемпионатом Европы, который пройдёт в мае в Сербии. Одержав победу, Александр Чернов обеспечил себе участие в престижных международных соревнованиях.
  • Сегодня, 20:18
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