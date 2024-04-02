Акробаты из Тирасполя, Бендер и Суклеи выступили на турнире в Италии. 9th International Championship FISAC Cup проходил в Чезенатико и собрал команды из 11 стран.
Как сообщает Радио 1, на турнире отличились бендерчане. Олег Савченко и Даниил Цуркан (12-18 лет), выступавшие в паре, набрали больше 26,2 балла за все три композиции и впервые выполнили норматив мастеров спорта.
Хорошо показала себя и другая мужская пара: Михаил Мальчуков – Антон Райлян (сеньоры; 25,52 балла). В категориях мужских пар конкурентов не было. Так что у приднестровцев золотые медали.
Ещё одно золото турнира, обойдя четыре пары, завоевали Анастасия Баланенко – Ирина Булгару (12-18 лет; 24,74 балла).
Женская тройка из Тирасполя: Анна Безбабченко – Валерия Насушная – Ксения Сафонова (12-18) - привезла бронзу за отдельные упражнения: динамическое и балансовое.
Фото: t.me/radio1pmr
Динамовец Александр Чернов привёз золото с чемпионата Молдавии по самбо
Фото: пресс-центр МВД ПМР
В прошедшие выходные в чемпионате Молдавии по самбо участвовали более 200 спортсменов. Соревнования проходили в городе Окница.
Одним из участников турнира стал Александр Чернов – представитель физкультурно-спортивного общества «Динамо-центр». Приднестровский спортсмен выступал в супертяжёлой весовой категории – свыше 98 кг.
В ходе соревнований он продемонстрировал абсолютное превосходство над своими соперниками, завершив все три поединка досрочно, передает пресс-центр МВД
Турнир являлся отборочным этапом перед предстоящим чемпионатом Европы, который пройдёт в мае в Сербии. Одержав победу, Александр Чернов обеспечил себе участие в престижных международных соревнованиях.