Воспитанники тираспольской СДЮШОР плавания лидировали на открытом чемпионате Болгарии и показали результаты выше норматива мастера спорта.
Так, Иван Торопицын (2007 г. р.) завоевал золото в плавании вольным стилем на 800 и 1500 метров. Столичный спортсмен также финишировал вторым в заплыве на 400 м вольным стилем, передаёт novostipmr.com
Наталья Зайцева (2007 г. р.) завоевала две медали в плавании на спине. У тираспольчанки золото на дистанции 200 метров и серебро – на стометровке.
Ещё один приднестровец Денис Швец стал серебряным призёром в плавании брассом на 50, 100 и 200 метров.
«У пловцов плотный график. Чемпионат Болгарии состоялся буквально через 5 дней после выступления в греческих Салониках. В нём приняла участие часть взрослой и юношеской сборной по плаванию», - подчеркнул глава Федерации водных видов спорта Молдавии Александр Горячев.
Чемпионат Болгарии является квалификационным турниром для отбора на Олимпийские игры. В соревнованиях участвовало 382 пловца из 4 стран.