Dnestr.TV

 
0

Приднестровские пловцы – чемпионы Болгарии

Приднестровские пловцы – чемпионы Болгарии
фото: novostipmr.com

Воспитанники тираспольской СДЮШОР плавания лидировали на открытом чемпионате Болгарии и показали результаты выше норматива мастера спорта.

Так, Иван Торопицын (2007 г. р.) завоевал золото в плавании вольным стилем на 800 и 1500 метров. Столичный спортсмен также финишировал вторым в заплыве на 400 м вольным стилем, передаёт novostipmr.com

Наталья Зайцева (2007 г. р.) завоевала две медали в плавании на спине. У тираспольчанки золото на дистанции 200 метров и серебро – на стометровке.

Ещё один приднестровец Денис Швец стал серебряным призёром в плавании брассом на 50, 100 и 200 метров.

«У пловцов плотный график. Чемпионат Болгарии состоялся буквально через 5 дней после выступления в греческих Салониках. В нём приняла участие часть взрослой и юношеской сборной по плаванию», - подчеркнул глава Федерации водных видов спорта Молдавии Александр Горячев.

Чемпионат Болгарии является квалификационным турниром для отбора на Олимпийские игры. В соревнованиях участвовало 382 пловца из 4 стран.

Приднестровские пловцы – чемпионы Болгарии

Приднестровские пловцы – чемпионы Болгарии
фото: novostipmr.com
  • Сегодня, 11:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура: отмене не подлежит. Русский музык ...
  • В Евросоюзе назвали наихудший сценарий с транзитом газа ...
  • Товарооборот Приднестровья продолжает снижаться
  • Конкурс грантов. Подай заявку и получи финансирование
  • Кишинёв и МИД России прокомментировали удар БПЛА по Тир ...
  • Выборы президента России в Приднестровье - обновлено
  • Глава Гагаузии подаёт в суд на президента Молдовы
  • В Приднестровье дефицит лекарств — Тирасполь просит Кра ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна