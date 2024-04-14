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Каратисты из ПМР привезли почти полсотни медалей с чемпионата мира

Каратисты из ПМР привезли почти полсотни медалей с чемпионата мира

Каратисты тираспольского спортивного клуба «Богатырь» отлично выступили на чемпионате мира по шотокан каратэ. Турнир проходил в Албене (Болгария) и собрал команды из 22-х стран.

Приднестровские спортсмены в итоге завоевали 48 медалей, 13 из которых золотые, сообщает novostipmr.com.

«Большинство побед в кумите. Так, в своих возрастных группах лучшими стали: Иван Албул, Евангелина Фервецкая, Анастасия Морарь, Кирилл Стоянов, Тимур Потапов, Александр Свердлик, Матвей Люлька, Дмитрий Жосан», - уточнила тренер СК «Богатырь» Людмила Бурлачук.

«Богатыри» победили и в командном кумите. Ещё одну золотую медаль завоевала Александрина Сербул в ката.
  • Вчера, 13:27
  • DTV
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