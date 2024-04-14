Каратисты тираспольского спортивного клуба «Богатырь» отлично выступили на чемпионате мира по шотокан каратэ. Турнир проходил в Албене (Болгария) и собрал команды из 22-х стран.
Приднестровские спортсмены в итоге завоевали 48 медалей, 13 из которых золотые, сообщает novostipmr.com.
«Большинство побед в кумите. Так, в своих возрастных группах лучшими стали: Иван Албул, Евангелина Фервецкая, Анастасия Морарь, Кирилл Стоянов, Тимур Потапов, Александр Свердлик, Матвей Люлька, Дмитрий Жосан», - уточнила тренер СК «Богатырь» Людмила Бурлачук.
«Богатыри» победили и в командном кумите. Ещё одну золотую медаль завоевала Александрина Сербул в ката.