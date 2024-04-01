В последнее время в республике активно работают над повышением оплаты труда работников бюджетной сферы, в частности, организаций здравоохранения. С 1 апреля вырастут заработные платы во всех медучреждениях. Именно с этой даты действие пилотного проекта, отработанного на базе Республиканской клинической больницы в прошлом году, распространяет свое действие на всю республику. На заседании Правительства был утвержден единый порядок и критерии реализации данного механизма, сообщает пресс-служба Правительства.
Реорганизованная система осуществления выплат предусматривает начисление денежных средств в соответствии с уровнем медучреждения. Напомним, в Приднестровье действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. Чем выше уровень компетенции медработников и сложнее методы диагностики и лечения, тем выше оплата их труда. Формированием конечного размера ежемесячной заработной платы сотрудников занимается руководитель организации. Благодаря внедрению утвержденного сегодня документа процесс будет прозрачным и понятным как работодателю, так и трудовому коллективу.
Согласно разработанным мерам при реализации пилотного проекта суммарное начисление заработной платы, в том числе и стимулирующих доплат каждому работнику за месяц, без учета материального поощрения от оказания платных медицинских услуг и иной приносящей доход деятельности, не может превышать 2 300 расчетных уровней минимальной заработной платы, это порядка 18,6 тыс. рублей. Например, такую зарплату могут получать реаниматологи, хирурги высокой квалификации, врачи функциональной диагностики, инфекционисты, врачи-рентгенологи.
При этом, условиями установления размера надбавок являются единые критерии осуществления выплат. В отношении каждого работника будет осуществляться оценка эффективности и интенсивности его труда в расчетном периоде на основе как количественных, так и качественных показателей труда по каждой специальности. При определении размера стимулирующих доплат будет обеспечен объективный и справедливый подход к установлению их размера на основе критериев.
Единый механизм позволит создать благоприятные условия труда для приостановления оттока кадров с одновременным покрытием кадрового дефицита в лечебно-профилактических учреждениях. Кроме того, принятая мера за счет дифференцированного подхода положительно скажется на качестве медицинских услуг.
Продолжило блок медицинских вопросов рассмотрение порядка установления доплат к должностному окладу работников ГУ «Республиканская туберкулезная больница» с учетом специфики условий их труда. Единогласным решением членов Правительства с апреля 2024 года размер надбавок вырастет. Для младшего медицинского персонала они увеличатся в 10 раз, то есть на 2 820 рублей на одну штатную единицу, для прочего персонала – на 1 880 рублей. Такой шаг обусловлен тем, что работа в данном медучреждении осуществляется во вредных условиях труда и связана с высоким риском возникновения профессионального заболевания и распространения его на членов семьи.
Необходимо отметить, что данные выплаты будут произведены за счет дополнительно доведенных лимитов бюджетного финансирования по фонду оплаты труда. Средства заложены в республиканском бюджете на текущий год. Постановление вступит в силу на следующий день после официального опубликования.