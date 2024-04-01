Дональд Туск и Мэтте Фредериксен обсудили возможность создания защиты от потенциальных ракетных атак на страны ЕС.
Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с датской коллегой Мэтте Фредериксен возможность создания Железного купола для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии польского премьера, пишет korrespondent.net.
Отмечается, что об этом Туск сказал после встречи с Фредериксен в Польше. Польский премьер комментировал вопросы помощи Украине и после этого отметил, что Европа также является "зоной опасности".
"Рад, что премьер положительно отреагировала на предложение Польши присоединиться к проекту создания эффективного Железного купола для защиты европейского неба от потенциальных ракетных ударов", - отметил Туск.
Железный купол - это название системы противовоздушной обороны Израиля, которую нередко используют как общее название для обозначения системы защиты неба. Израиль - единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.