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По данным УГАИ

По данным УГАИ
Фото: пресс-центр МВД ПМР

За минувшую неделю, с 5 по 11 апреля, сотрудники ГАИ задержали десять водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В столице и в Рыбнице выявлены по три нарушителя, по два – в Бендерах и Слободзее.

Как сообщают в пресс-центре МВД ПМР, восемь пьяных автолюбителей были привлечены к админответственности по п. 1 ст. 12.8 КоАП ПМР. Они заплатят штраф, размер которого может достичь 3680 рублей ПМР, и будут лишены водительских прав на срок до двух лет.

Один нетрезвый водитель сел за руль, не имея права управления транспортом. Ему грозит штраф в размере до 2760 рублей ПМР либо админарест на срок до 15 суток, согласно п. 3 ст. 12.8 КоАП ПМР.

Один автолюбитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Госавтоинспекторы привлекли его к админответственности по п. 1 ст. 12.27 КоАП ПМР. Нарушителю грозит штраф в размере до 5520 рублей ПМР и лишение водительских прав на срок до двух лет.
  • Сегодня, 10:29
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