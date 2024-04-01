Власти Одессы встретились с более 70 местными предпринимателями, чтобы обсудить упрощение ведения бизнеса, в частности, меры по безопасности на пляжах во время предстоящего курортного сезона, передает edinaya-odessa.org.
«Обсудили ряд вопросов для облегчения работы бизнеса в регионе, в частности будущий оздоровительный сезон: открытие пляжей и предоставление услуг именно в прибрежной зоне. Самое главное — это безопасность людей, поэтому, как и в прошлом году, предложено обеспечить в Одессе работу тех пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности», — информирует Кипер.
Так же в рамках поддержки одесского бизнеса в Одессе планируют продлить время продажи алкоголя
В Одесской области планируют продлить до 23:00 время продажи алкоголя в магазинах и других заведениях. Об этом сообщили в горсовете.
Такое решение рассматривается в мэрии в рамках поддержки одесского бизнеса. Вскоре будет подготовлено соответствующее распоряжение главы военной администрации Олега Кипера.
"Чтобы уравнять возможности бизнеса и привести к всеукраинским нормам принято решение разрешить торговать спиртными напитками до 23:00", — отметил городской голова.
Однако до принятия соответствующего решения в горсовете призывают предпринимателей соблюдать все установленные нормы по продаже спиртного в магазинах и заведениях.