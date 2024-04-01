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В Молдове полиция проводит спецоперацию «Скорость»

В Молдове полиция проводит спецоперацию «Скорость»
Источник фото: mamaplus.md

В Молдове с 15 по 21 апреля патрульные полицейские проведут специальную операцию «Скорость». Полицейские усилят проверки скорости транспортных средств, особенно на участках, где больше всего дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением скорости, сообщает newsmaker.md.

Как сообщили в Генинспекторате полиции, превышение скорости остается основной причиной ДТП в стране.

«Чтобы повысить эффективность мер предотвращения нарушений ПДД и снизить число серьезных ДТП, с 15 по 21 апреля патрульные полицейские проведут по всей стране спецоперацию „Скорость“ под эгидой ROADPOL [европейская сеть дорожной полиции, к которой Молдова присоединилась в 2022 году]», — говорится в сообщении полиции.

В рамках операции несколько мобильных полицейских групп, оснащенных специальным оборудованием, будут уделять повышенное внимание нарушению скоростного режима и усилят проверкиу скорости на дорогах.

Следует отметить, что за минувшие выходные полиция выявила более 4000 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Из них 2634 водителей оштрафовали за превышение скорости.
  • Сегодня, 10:39
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