В Молдове с 15 по 21 апреля патрульные полицейские проведут специальную операцию «Скорость». Полицейские усилят проверки скорости транспортных средств, особенно на участках, где больше всего дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением скорости, сообщает newsmaker.md.
Как сообщили в Генинспекторате полиции, превышение скорости остается основной причиной ДТП в стране.
«Чтобы повысить эффективность мер предотвращения нарушений ПДД и снизить число серьезных ДТП, с 15 по 21 апреля патрульные полицейские проведут по всей стране спецоперацию „Скорость“ под эгидой ROADPOL [европейская сеть дорожной полиции, к которой Молдова присоединилась в 2022 году]», — говорится в сообщении полиции.
В рамках операции несколько мобильных полицейских групп, оснащенных специальным оборудованием, будут уделять повышенное внимание нарушению скоростного режима и усилят проверкиу скорости на дорогах.
Следует отметить, что за минувшие выходные полиция выявила более 4000 водителей, нарушивших правила дорожного движения. Из них 2634 водителей оштрафовали за превышение скорости.