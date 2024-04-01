фото: unesco.org, Одесская гавань (вид сверху, улица Ришельевская)
На сайте организации появилась обновленная карта исторического центра Одессы, передаёт edinaya-odessa
Согласно обновленной карте, к историческому центру города теперь относится территория в пределах улиц Приморская – Лидерсовский бульвар – Леонтовича – Пантелеймоновская – Старопортофранковская – Балковская.
А буферная зона охватывает практически все побережье Большого Фонтана до мыса Большой Фонтан и до улицы Фонтанской дороги, до Пантелеймоновской. Также в буферную зону входит фактически весь Одесский порт, включая территорию бывшего судоремонтного завода, до улицы Приморской. Таким образом, буферная зона вплотную примыкает к зоне центра и дополняет его.
Можно добавить, что, вероятно, руководящие органы ЮНЕСКО прислушались к экспертам Международного совета по охране памятников и исторических мест. Они еще в сентябре прошлого года предлагали расширить «зону ЮНЕСКО» до границ Комплексной охранной зоны исторического центра, определенной Историко-архитектурным опорным планом 2008 года и Генеральным планом Одессы 2015 года.
Одесса получит 45 млн евро от Италии на восстановление собора
Итальянские партнеры выделят в помощь Одессе 45 миллионов евро. Эти деньги должны пойти на противоаварийные и консервационные работы в Спасо-Преображенском соборе, а также соседние здания, также были повреждены, сообщает edinaya-odessa
Об этом на пресс-брифинге в Одессе временно исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев.
По словам Ростислава Карандеева, между Министерством культуры и информационной политики Украины и соответствующим министерством Италии будет подписан меморандум по выполнению межправительственных договоренностей.
"Итальянские партнеры с помощью ЮНЕСКО как международного института обеспечат реализацию в Одессе проектов по противоаварийным и консервационным работам на Спасо-Преображаенском кафедральном соборе, а также ряду других объектов, пострадавших от войны", — прокомментировал он.
К сожалению, сейчас у Украины нет собственных ресурсов на выполнение всех необходимых работ. Именно поэтому помощь от иностранных государств важна и нужна, что подчеркнул Ростислав Карандеев.
"Мы рассчитываем на то, что мировое международное сообщество нас поддержит и поможет решить те задачи, на которые сегодня, к сожалению, не хватает нашего национального ресурса", — добавил он.
Относительно размера финансовой помощи от Италии, и.о. министра культуры и информационной политики Украины отметил, что в настоящее время планируется выделение 45 миллионов евро, однако это число еще нуждается в уточнении. Средства в дальнейшем должны быть распределены на все объекты культурного наследия Одессы, нуждающиеся в ремонтных работах.