Бывший премьер-министр РМ Ион Кику, возглавляющий сейчас партию «Развития и объединения Молдовы» (Partidul Dezvoltării și Consolidării — PDCM), может принять участие в выборах президента. В эфире передачи Rezoomat на Rlive TV 16 апреля он заявил, что попросит партию поддержать его кандидатуру, сообщает NM.
Кику заявил, что PDCM приняла решение выдвинуть своего кандидата на президентских выборах осенью этого года.
«Думаю, в июне мы созовем совет, чтобы номинально определиться с кандидатом. Попрошу совет о поддержке, но у меня есть конкуренты. Некоторые из них не являются членами партии, но обратились к нам с просьбой поддержать их кандидатуры на выборах президента», — сказал Кику.
Власти Молдавии намереваются провести референдум о вступлении в Европейский союз, не зная при этом условий присоединения к альянсу. Об этом в среду, 17 апреля, заявил бывший премьер-министр страны Ион Кику в эфире телеканала Rlive, сообщает iz.ru
«Мы полностью уверены в гражданах Республики Молдова, что у них хватит мудрости принять правильное решение. Голосование «за» означает, что в конституции появится такое название, которое оставляет на усмотрение большинства простые решения, законы, которые влияют на суверенитет страны, которые вообще меняют курс. На наш взгляд, это очень большие риски. Референдум по вопросу интеграции в ЕС необходим, когда известны условия вступления», — сказал он.
По словам бывшего премьер-министра, Молдавия любой ценой не собирается вступать куда-то. Кику добавил, что представители проевропейской Партии развития и объединения Молдовы (ПРОМ), действующие во главе с ним, будут объяснять жителям страны, какие последствия будут от участия в этом референдуме.
«Все признают, те, у кого хватает смелости это признать, что инициатива о референдуме — это такая уловка, чтобы дать электоральные преимущества госпоже президенту [Молдавии Майе Санду] на президентских выборах. Все видят, что избирательная кампания уже началась. Это украденное начало», — уточнил он.
Ранее, 16 апреля, сообщалось, что Конституционный суд в Молдавии одобрил референдум о вступлении страны в ЕС, по итогам которого будут внесены изменения в конституцию государства. В тот же день политолог Наталья Елисеева заявила «Известиям», что Молдавию ждут большие экономические проблемы в случае ее вступления в Европейский союз. А эксперт Александр Кориненко отметил, что Молдавия имеет большое количество проблем, которые не могут сочетаться со статусом страны-кандидата на вступление в Евросоюз. По его мнению, Запад делает специально «дают надежду молдаванам», чтобы «насолить» России.
2 апреля председатель молдавской оппозиционной партии «Шор» Илан Шор отметил, что для Молдавии не должно быть самоцелью вступление в ЕС, так как там процветает коррупция. Он отметил, что «пора думать своей головой и не поддаваться на уловки».
Ранее, 12 марта, Еврокомиссия подготовила переговорные рамки по членству Молдавии в ЕС. Уточнялось, что Брюссель сможет начать переговоры с Кишиневом после того, как Совет ЕС одобрит данное руководство. В декабре 2023-го во время саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения вступления Украины в объединение канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе. В результате отсутствия чиновника было принято единогласное решение относительно Украины, пишут "Известия"
Партия социалистов (ПСРМ) 16 апреля раскритиковала решение Конституционного суда, одобрившего проведение референдума о вступлении в ЕС. Как заявили социалисты, «недопустимо передавать суверенитет страны кому бы то ни было», передаёт NM
Партия социалистов выступила против решения КС, одобрившего проведение референдума о евроинтеграции одновременно с президентскими выборами.
«Конституционный суд в очередной раз превысил собственные полномочия и проигнорировал все доводы юристов о неоправданном проведении референдума, затрагивающего суверенитет Молдовы и совмещении его с выборами президента страны. Партия социалистов по-прежнему считает недопустимым попрание Конституции, не допускающей навязывание общеобязательной идеологии. ПСРМ считает незыблемыми конституционные принципы независимости, суверенитета и нейтралитета Молдовы и недопущение полной или частичной передачи их наднациональным органам», — говорится в сообщении ПСРМ.
Социалисты призвали «все патриотические силы страны объединиться и выработать единую стратегию в отношении антиправового референдума, который преследует единственную цель — помочь Майе Санду удержаться у власти».