В повестке дня – более 60 вопросов, проработанных постоянными депутатскими комиссиями. Большая их часть — бюджетные. Накануне по просьбе госадминистрации провели заседание ПДК по бюджету, где рассмотрели отчеты госадминистрации об исполнении ряда городских программ за 2023 год и проекты на 2024-ый, обсудили отчетную и текущую деятельность ряда муниципальных предприятий Бендер.
В ходе работы сессии внесли изменения и дополнения в решение о бюджете города на 2024 год. Корректировки связаны с внесенными изменениями в Закон о республиканском бюджете, сообщается на сайте госадминистрации Бендер.
Депутаты утвердили внесение изменений в ряд городских программ, в том числе в Целевую Программу содержания жилищного фонда, расходования денежных средств Фондов экономического и социального развития города Бендеры, в Программу расходования денежных средств Фонда социального развития Бендер на 2024 год.
Приняты инвестиционные Программы использования сумм чистой прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями города по итогам деятельности за 2023 год.
Единогласно депутаты проголосовали за принятие отчета по исполнению целевой программы развития города Бендеры за 2021-2023 годы.
Утвердили принятие данной программы на 2024-2026 годы. За счет этой программы продолжат благоустраивать улицу Советскую, ремонтировать Дом культуры села Гиска, реконструировать городские парки и скверы. Планируют обустроить детские игровые площадки в микрорайонах Борисовка, Липканы и Хомутяновка. Хотят приобрести спецтехнику для нужд города, выполнить другие работы. Продолжат исполнение муниципальной Программы наказов избирателей, утвержденной Бендерским городским Советом народных депутатов.
«Совместно с госадминистрацией определены два источника финансирования работ непосредственно на округах, в том числе с учетом заявлений жителей нашего города. В рамках Дорожной программы была определена сумма 120.000 рублей на каждый округ, которые планируется направить на ремонт тротуаров и дворовых проездов. Одно из условий - уходить от ямочного ремонта дворов, а выходить на ремонт капитальный», — отметил в ходе интервью Председатель Бендерского городского Совета народных депутатов Юрий Кара.
Эти деньги депутаты будут направлять на решение острых проблем и вопросов в каждом избирательном округе. Ремонт дворовых проездов, остекление подъездов домов — на эти цели планируют направить ещё 80 тысяч из программы по каждому округу.
Говорили и о ситуации на рынке труда. Городу не хватает рабочих рук, отметил в ходе прямого включения глава госадминистрации Бендер. В частности, есть вакансии дворников и косарей. Желающим трудоустроиться необходимо обращаться в соответствующие городские службы.
Совместно с городским Советом народных депутатов госадминистрация продолжает работу во всех областях жизнедеятельности Бендер.