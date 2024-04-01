Приднестровские боксёры продолжают биться за медали чемпионата Европы в сербском Белграде.
Накануне в ¼ прошла тираспольчанка Юлия Король. В весовой категории 54 кг она уверенно победила соперницу из Чехии со счётом 5:0. Сегодня Юлия Король проведёт поединок против хозяйки ринга, пишет novostipmr.com.
Полуфинальных боёв ждут ещё четверо приднестровцев: Василий Чеботарь (71 кг), Данил Окоман (57 кг), Януш Караван (67 кг) и Андрей Кирьяков (86 кг).
Дарья Козорез (+81 кг) 25 апреля поспорит за выход в финал с венгерской визави.
Завершили своё выступление на европейском ринге Кристина Кипер (60 кг), Николай Бурдюжа (+92 кг) и Виктор Вакула (60 кг).
Столица Сербии принимает 337 участников чемпионата Европы из 34 стран. Турнир завершится 28 апреля.
Суклейские баскетболисты впервые стали чемпионами ПМР
IX чемпионат Приднестровья по баскетболу среди мужских команд завершён. В соревнованиях приняли участие 6 команд из Тирасполя, Бендер, Рыбницы и Суклеи, а также сборная Приднестровья U18. Они сыграли 2 круга: прошлой осенью и этой весной.
По итогам соревнований баскетболисты БК «Хайтек» (Суклейская ДЮСШ) впервые стали чемпионами Приднестровской Молдавской Республики.
Серебряные медали у команды «Металлург» из Рыбницы, бронза – у тираспольской СДЮШОР № 1.
Лилия Фиськович впервые бежала Венский марафон
Тираспольчанка Лилия Фиськович впервые приняла участие в Венском городском марафоне.
В столице Австрии на старт вышли более 35 тысяч бегунов со всего мира. Дистанция длиной 42,195 км началась на Ваграмер-штрассе и завершилась на Хельденплац. Трасса соответствует стандартам IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), поэтому на ней могут фиксироваться мировые рекорды.
Фиськович немного не хватило до норматива на Летнюю Олимпиаду-2024 – она финишировала пятой. Венский марафон Лилия пробежала за 2 часа 30 минут и 6 секунд, установив личный рекорд сезона. По словам спортсменки, олимпийский вопрос открыт.
«27 лет держался рекорд Молдовы в марафоне, 2:31:00. Я трижды его била. Это чтобы было понятно, как нужно сейчас бежать, чтобы отобраться по нормативу в Париж. В 2012 году в Лондоне, чтоб попасть на Олимпиаду, нужно было пробежать марафон за 2 часа 42 мин. Сейчас нужно пробежать за 2 часа 26 мин. 50 с. Нормативы очень сильно подняли», - объясняет Лилия Фиськович.
После отбора будет формироваться мировой рейтинг, по которому у приднестровской бегуньи остаётся шанс получить путёвку на Олимпиаду в Париже.