Dnestr.TV

 
0

Фанаты "Зимбру" развернули антироссийский плакат на матче с "Шерифом"

Фанаты "Зимбру" развернули антироссийский плакат на матче с "Шерифом"
фото: ZdG, point.md

"Пророссийские силы — это раковая опухоль на родной земле, которую необходимо искоренить во имя национальных интересов", - гласила надпись на плакате, передаёт point.md

"Это протест против всего, что происходит в последнее время, антивоенный посыл, и он направлен против тех, кто пытается посеять смуту в обществе".

Также нашим посланием мы требуем вывода российской армии, незаконно находящейся на территории Республики Молдова", - сказал болельщик команды "Зимбру" порталу ZdG.

Сообщается, что "Шериф" уступил "Зимбру" в первом полуфинале Кубка 0-1. Ответная игра через неделю в Тирасполе.
  • Вчера, 09:28
  • DTV
  • Просмотров: 130
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI
  • Молдавские документы должны содержать поля на русском — ...
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Сергей Лавров: Кишинев отказывается от всех предложений ...

    • Moldova+

    Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Российская культура отмене не подлежит. Музыка в литер ...
  • В Приднестровье установлены критерии для условно-досроч ...
  • В Гагаузии Майю Санду встретили словами: «Чемодан, вокз ...
  • Молдову и Румынию накроет пыльное облако из Сахары — за ...
  • Скандал на литовской границе: детский хор из Молдовы не ...
  • Полное интервью главы МИД ПМР Виталия Игнатьева RTVI
  • Молдавские документы должны содержать поля на русском — ...
  • Кишинев выступил против тренировок российских миротворц ...
  • Более 40 бендерчан привлечены к админответственности со ...
  • Сергей Лавров: Кишинев отказывается от всех предложений ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна