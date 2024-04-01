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Фанаты "Зимбру" развернули антироссийский плакат на матче с "Шерифом"
фото: ZdG, point.md
"Пророссийские силы — это раковая опухоль на родной земле, которую необходимо искоренить во имя национальных интересов", - гласила надпись на плакате, передаёт point.md
"Это протест против всего, что происходит в последнее время, антивоенный посыл, и он направлен против тех, кто пытается посеять смуту в обществе".
Также нашим посланием мы требуем вывода российской армии, незаконно находящейся на территории Республики Молдова", - сказал болельщик команды "Зимбру" порталу ZdG.
Сообщается, что "Шериф" уступил "Зимбру" в первом полуфинале Кубка 0-1. Ответная игра через неделю в Тирасполе.
- Вчера, 09:28
- DTV
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