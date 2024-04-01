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Бендерчанка Анна Таран победила на юношеском чемпионате Европы по шашкам-64

Бендерчанка Анна Таран победила на юношеском чемпионате Европы по шашкам-64
Фото: t.me/radio1pmr

Приднестровская шашистка – победительница юношеского чемпионата Европы

Чемпионат Европы по шашкам-64 проходил в Кемере (Турция). В нем принимали участие более 110 спортсменов из 9 стран. Программа включала молниеносную, быструю и классическую игру. Медали разыгрывались в 6 возрастных группах.

В молдавской команде выступали 11 спортсменов, 6 – из ПМР. Медаль завоевала только воспитанница Бендерской СДЮШОР №4 Анна Таран U14. В классической игре она обошла на подиуме россиянок и взяла золото. Елизавета Трофимова U17 из Слободзеи заняла 5 место в молниеносной и быстрой игре, передает Радио 1
  • Сегодня, 11:31
  • DTV
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