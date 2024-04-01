Приднестровская шашистка – победительница юношеского чемпионата Европы
Чемпионат Европы по шашкам-64 проходил в Кемере (Турция). В нем принимали участие более 110 спортсменов из 9 стран. Программа включала молниеносную, быструю и классическую игру. Медали разыгрывались в 6 возрастных группах.
В молдавской команде выступали 11 спортсменов, 6 – из ПМР. Медаль завоевала только воспитанница Бендерской СДЮШОР №4 Анна Таран U14. В классической игре она обошла на подиуме россиянок и взяла золото. Елизавета Трофимова U17 из Слободзеи заняла 5 место в молниеносной и быстрой игре, передает Радио 1