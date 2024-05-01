Финальные игры республиканского турнира по футболу среди школьников «Кожаный мяч» прошли сегодня на городском стадионе Бендер.
За кубки боролись 47 команд мальчиков и девочек 5-11 классов со всего Приднестровья.
Победителями в своих возрастных категориях стали школьные команды из Кицкан (Слободзейский район), Дубоссар, Тирасполя, сёл Красненькое (Рыбницкий район) и Ташлык (Григориопольский район), сообщает novostipmr.com ссылаясь на телеграм-канал «Бендеры Инфо».
«Проигравших нет, вы все финалисты, победители. Если кому-то не хватило везения, это поправимо. На следующий год вы сделаете шаг вперёд. Федерация футбола подготовила в подарок футбольные мячи. Вы сможете оттачивать своё мастерство. Надеюсь, многие примут участие в соревнованиях в следующем году», - обратился к участникам турнира глава Федерации футбола Приднестровья Павел Прокудин.
Напомним, что турнир «Кожаный мяч» в Приднестровье возродили по инициативе Президента ПМР Вадима Красносельского. Он проводится при поддержке Министерства просвещения, Госслужбы по спорту, госадминистраций и Федерации футбола ПМР.