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Кишиневский «Зимбру» оштрафован за поведение болельщиков клуба на матче с тираспольским «Шерифом»

Кишиневский «Зимбру» оштрафован за поведение болельщиков клуба на матче с тираспольским «Шерифом»
Источник фото: rupor.md

Кишиневский ФК «Зимбру» оштрафован на 15 тысяч леев за несоблюдение положений трех статей Кодекса дисциплины и этики Федерации футбола Молдовы (ФФМ).

Речь идет об использовании зрителями пиротехнических изделий; неправомерном поведении зрителей и несоблюдении обязательств по организации матчей. Такое решение приняла в среду, 1 мая, Дисциплинарная комиссия ФФМ, сообщает noi.md.

«Проанализировав протокол игры на матче ФК "ЗИМБРУ" - ФК "ШЕРИФ" от 24.04.2024 (Кубок Республики Молдова MOLDTELECOM, 203/24, заключительный этап 1/2F) установлено, что за 3 минуты до начала матча болельщики ФК "ЗИМБРУ" подожгли около 10 пиротехнических изделий (дым и петарды), которые горели примерно 3-5 минут и распространяли дым и специфический запах на трибунах С и Б», – говорится в решении ФФМ.

На 3-й, 21-й, 35-й, 52-й, 87-й и 92-й минутах матча болельщики ФК «ЗИМБРУ» скандировали сообщения нецензурного содержания в адрес команды соперника. А на 21-й и 35-й минуте матча болельщики ФК «ЗИМБРУ» вывесили баннеры, которые не были согласованы с организаторами матча на техническом совещании, согласно Регламенту чемпионата Республики Молдова по футболу.

«Представители ФК "ЗИМБРУ" сообщили организаторам матча, что они не планируют проводить мероприятия для болельщиков, такие как размещение визуальных материалов на трибуне, где должны были располагаться болельщики, соответственно, официального положительного заключения по поводу каких-либо действий болельщиков не было», – отмечается в решении ФФМ.
  • Вчера, 10:50
  • DTV
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