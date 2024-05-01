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"Шериф" объявил имя нового главного тренера

"Шериф" объявил имя нового главного тренера
Фото: сайт ФК "Шериф"

Новым главным тренером "Шерифа" стал украинский специалист Юрий Гура, сообщает официальный сайт тираспольского клуба.

Новым Главным тренером ФК «Шериф» стал украинский специалист Юрий Гура. 47-летний тренер подписал соглашения с клубом и приступит к работе в новой должности.

Юрий Гура родился 8 августа 1976 года в городе Александрия. Большую часть игровой карьеры провел в Казахстане. Завершил карьеру игрока на родине, в украинском ФК «УкрАгроКом», где и начал тренерскую карьеру.

В 2014 году возглавил молодежную команду ФК «Александрия», а в 2021 стал главным тренером взрослой команды.

Коллектив ФК «Шериф» рад приветствовать Юрия Владимировича и желает ему успехов в качестве Главного тренера ФК «Шериф».

Отметим, что Гура стал четвертым тренером, который будет руководить "Шерифом" в этом сезоне после Роберто Бордина, Романа Пилипчука и и.о. Виктора Михайлова.

  • Вчера, 09:09
  • DTV
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