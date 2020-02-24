В Приднестровье с начала августа отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии (РЦГиЭ), в период с 29 июля по 4 августа COVID-19 заболел 91 человек, что почти в 2 раза больше, чем за предыдущую неделю (47 случаев). Показатель заболеваемости составил 19,7 случаев на 100 тыс. населения. В прошлую волну заболеваемости в декабре 2023 года цифры достигли 276 человек за неделю. Но эти показания значительно ниже данных за 2022 год. Напомним, что в августе 2022 года было зафиксировано более 1500 заболевших за неделю, сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Сегодня в инфекционных отделениях больниц республики находятся 27 человек, среди них двое детей, 2 пациента в тяжелом состоянии. Смертельных исходов не зарегистрировано. Лечение проводится в полном объеме, медикаментов в достаточном количестве.
Как отмечают специалисты амбулаторно-поликлинической службы в 90% к больным применяется лечение, как при респираторной инфекции. Болеют в большей степени в легкой и средней форме, в сложной – направляют на стационарное лечение.
В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в республике, необходимо соблюдать следующие меры профилактики:
1) по возможности избегать места массового скопления людей.
2) соблюдать социальную дистанцию 1-1,5 м,
3) чаще проветривать помещения,
4) проводить дезинфекционную обработку поверхностей,
5) чаще мыть руки теплой водой и мылом или обрабатывать антисептиком,
6) при чихании использовать одноразовые салфетки,
7) при появлении первых признаков заболевания обратиться к врачу для лабораторного обследования, начала лечения. Оставаться дома и не посещать место учебы, работы и другие места, чтобы не инфицировать окружающих людей.
Медицинские работники рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью, особенно лицам с хроническими заболеваниями.