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Президент Польши подписал закон о применении оружия против нелегалов на границе

Президент Польши подписал закон о применении оружия против нелегалов на границе
Фото: официальная страница Анджея Дуды в Facebook

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон, упрощающий правила применения оружия силовиками, в том числе при охране границы, сообщила глава президентской канцелярии Малгожата Папроцка радиостанции RMF24, пишет interfax.ru.

Дуда отметил, что "рад возможности подписать закон, который позволит нам защищать границу и другие места еще лучше, еще эффективнее, а также повысит безопасность польских солдат", процитировала она.

Закон возможность использования армии в мирное время на территории Польши. Также он вводит понятие военной операции, проводимой на территории страны в мирное время.

Еще он вводит в Уголовный кодекс положение, исключающее ответственность за действия, совершенные при определенных условиях. Речь идет о применении оружия или средств прямого принуждения солдатом или сотрудником погранслужбы, защищающим границу, если они применялись в целях отражения прямого посягательства на жизнь, здоровье или свободу этого военнослужащего или иного лица. Условием признания такого действия солдата или офицера не преступлением являются обстоятельства, требующие немедленного принятия мер.
  • Вчера, 11:29
  • DTV
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