В ГУП «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» представил результаты работы по селекции сладкого перца. Научные сотрудники лаборатории пасленовых культур представили методической комиссии результаты проведенных опытов по сладкому перцу в рамках научной деятельности. В институте селекция сладкого перца ведется по разным направлениям: по форме и окрасу плода, толщине стенки перикарпия. Научные работники лаборатории показали перспективные гибриды сладкого перца, отличающиеся высокими вкусовыми качествами и урожайностью, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды.
В ходе проведения научно-исследовательской работы были выделены 13 конусовидных образцов, 8 кубовидных, 5 с овальной формой плода и 15 образцов с удлиненно-конусовидной формой плода. В настоящее время одним из перспективных направлений селекционной работы института по созданию сортов сладкого перца является - выведение сладкого перца удлиненно-конусовидной формы по типу паприки и козьего рога.