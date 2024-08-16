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Приднестровские селекционеры вывели новые сорта сладкого перца

Приднестровские селекционеры вывели новые сорта сладкого перца
Фото: Минсельхозприроды ПМР

В ГУП «Приднестровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» представил результаты работы по селекции сладкого перца. Научные сотрудники лаборатории пасленовых культур представили методической комиссии результаты проведенных опытов по сладкому перцу в рамках научной деятельности.
В институте селекция сладкого перца ведется по разным направлениям: по форме и окрасу плода, толщине стенки перикарпия. Научные работники лаборатории показали перспективные гибриды сладкого перца, отличающиеся высокими вкусовыми качествами и урожайностью, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды.

В ходе проведения научно-исследовательской работы были выделены 13 конусовидных образцов, 8 кубовидных, 5 с овальной формой плода и 15 образцов с удлиненно-конусовидной формой плода.
В настоящее время одним из перспективных направлений селекционной работы института по созданию сортов сладкого перца является - выведение сладкого перца удлиненно-конусовидной формы по типу паприки и козьего рога.
  • Вчера, 11:26
  • DTV
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