— Роза Моисеевна, сколько вам лет?

— Та каждый год по-разному!



***

— Мойша, вы не знаете, как мы завтра работаем?

— Неохотно…



***

— Здравствуйте, Циля, чем ви занимаетесь?

— Чем таки может заниматься порядочная замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем…



***

— В Одессе столько красивых девушек, что хочешь не хочешь, а хочешь.









***

— Изя, как мы с тобой домой поедем?

— Софочка, а как ты хочешь?

— А как правильно сказать: «порш» или «поршэ»?

— Дорогая, таки правильно сказать: «троллЭйбус».



***

— Роза Марковна, а шо это у вас на ногах такие кривые пальцы?

— Из-за убеждений…

— Каких убеждений?

— Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.



***

— Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница в 20 лет.

— О, поздравляю!

— С чем?

— Ну как же, для своих 70 лет вы выглядите-таки очень даже неплохо!









***

Престарелая пара приходит в гости к другой такой же. Пока бабушки возятся на кухне, деды болтают в комнате.

— Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан, не понравилось.

— А что за ресторан?

— Чёрт, вылетело из головы. Как называется этот красный цветок, который ты даришь тому, кого любишь?

— Тюльпан?

— Нет.

— Георгин?

— Тоже нет.

— Роза?

— Точно, роза.

(в сторону кухни):

— Роза, как называется тот ресторан, в который мы ходили на прошлой неделе?



***

— Сарочка, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться!

— Нет, вы посмотрите на него, он решил…А у меня ты спросил?!



***

— У вас есть снотворное?

— Есть.

— Сколько стоит?

— 500 гривен.

— 500 гривен?! Да если я за снотворное отдам 500 гривен — я тогда вообще не смогу заснуть!



***

Стук в дверь:

— Здесь живет Рабинович?

Голос из-за двери:

— Разве это жизнь?











***

— Такого бесстыдства я никогда не видел! А можно еще посмотреть?



***

— Я вчера за вечер сожгла 800 килокалорий.

— Ой, Роза, я тоже хочу, диктуй — я запишу!

— А шо записывать? Поставила курочку в духовку и забыла!



***

— Моя Песя вечно ноет: «Мине носить нечего, мине носить нечего!»

— Ой, Фима! Я тебя умоляю! Дай ей мешок картошки, и пускай носит!



***



Семейная пара едет в автобусе. На выход проходит молодая девушка в короткой юбке. Муж провожает её долгим взглядом.

Жена:

— Ну шо, Марик, и стоила она того, шо я тибе дома устрою?



***

— Изя, ты спишь?

— Не-а…

— А шо глаза закрыл?

— Зрение экономлю…



***



— Сёма, шо самое главное в женской красоте?

— Рот!

— А форма, цвет, величина?..

— Нет. Главное, шобы он был закрыт.







***



Рабинович на приёме в поликлинике:



— Доктор! Поищите у меня другую болезнь. Эта слишком дорогая.



***



— Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов… значит, вы молоды и у вас таки все впереди.



***



— Послушайте, Хаим, вам когда-нибудь приходилось скрывать, шо вы еврей?

— А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог бы спрятать природный интеллект в моих глазах, гордый профиль и безупречные манеры?



