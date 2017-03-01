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25 ОДЕССКИХ ШУТОК
— Роза Моисеевна, сколько вам лет?
— Та каждый год по-разному!
***
— Мойша, вы не знаете, как мы завтра работаем?
— Неохотно…
***
— Здравствуйте, Циля, чем ви занимаетесь?
— Чем таки может заниматься порядочная замужняя женщина в 10 часов вечера?! Сижу, ем…
***
— В Одессе столько красивых девушек, что хочешь не хочешь, а хочешь.
***
— Изя, как мы с тобой домой поедем?
— Софочка, а как ты хочешь?
— А как правильно сказать: «порш» или «поршэ»?
— Дорогая, таки правильно сказать: «троллЭйбус».
***
— Роза Марковна, а шо это у вас на ногах такие кривые пальцы?
— Из-за убеждений…
— Каких убеждений?
— Я убеждена, шо у меня 35-й размер ноги.
***
— Моему мужу уже 50 лет. Между нами разница в 20 лет.
— О, поздравляю!
— С чем?
— Ну как же, для своих 70 лет вы выглядите-таки очень даже неплохо!
***
Престарелая пара приходит в гости к другой такой же. Пока бабушки возятся на кухне, деды болтают в комнате.
— Мы на прошлой неделе ходили в новый ресторан, не понравилось.
— А что за ресторан?
— Чёрт, вылетело из головы. Как называется этот красный цветок, который ты даришь тому, кого любишь?
— Тюльпан?
— Нет.
— Георгин?
— Тоже нет.
— Роза?
— Точно, роза.
(в сторону кухни):
— Роза, как называется тот ресторан, в который мы ходили на прошлой неделе?
***
— Сарочка, я решил, что больше никогда не буду с тобой ругаться!
— Нет, вы посмотрите на него, он решил…А у меня ты спросил?!
***
— У вас есть снотворное?
— Есть.
— Сколько стоит?
— 500 гривен.
— 500 гривен?! Да если я за снотворное отдам 500 гривен — я тогда вообще не смогу заснуть!
***
Стук в дверь:
— Здесь живет Рабинович?
Голос из-за двери:
— Разве это жизнь?
***
— Такого бесстыдства я никогда не видел! А можно еще посмотреть?
***
— Я вчера за вечер сожгла 800 килокалорий.
— Ой, Роза, я тоже хочу, диктуй — я запишу!
— А шо записывать? Поставила курочку в духовку и забыла!
***
— Моя Песя вечно ноет: «Мине носить нечего, мине носить нечего!»
— Ой, Фима! Я тебя умоляю! Дай ей мешок картошки, и пускай носит!
***
Семейная пара едет в автобусе. На выход проходит молодая девушка в короткой юбке. Муж провожает её долгим взглядом.
Жена:
— Ну шо, Марик, и стоила она того, шо я тибе дома устрою?
***
— Изя, ты спишь?
— Не-а…
— А шо глаза закрыл?
— Зрение экономлю…
***
— Сёма, шо самое главное в женской красоте?
— Рот!
— А форма, цвет, величина?..
— Нет. Главное, шобы он был закрыт.
***
Рабинович на приёме в поликлинике:
— Доктор! Поищите у меня другую болезнь. Эта слишком дорогая.
***
— Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квартиры, мебели и алиментов… значит, вы молоды и у вас таки все впереди.
***
— Послушайте, Хаим, вам когда-нибудь приходилось скрывать, шо вы еврей?
— А смысл, Яша? Куда я таки, по-вашему, мог бы спрятать природный интеллект в моих глазах, гордый профиль и безупречные манеры?
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