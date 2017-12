play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Первый телефон в России был собран в Бендерах! Категория: Интересное видео



Отец российских телефонов

На южной окраине города Таруса (Калужская область) есть местечко, которое по красоте окружающей его природы ничем не уступает самым живописным уголкам России. Это село Пачево. Чтобы добраться сюда из Тарусы, нужно пешком спуститься в долину, где некогда протекала речушка Песочная. Сейчас от нее остался лишь небольшой ручеек, а саму Пачевскую долину теперь называют «долиной Грез».



Известно село Пачево тем, – впрочем, можно ли это утверждать всерьез – так вот, известно оно тем, что здесь жил и работал русский изобретатель в области телефонии, пионер внедрения телефонной связи на Российских железных дорогах Павел Голубицкий.



Павел Михайлович окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Работая инженером управления Бендеро-Галацкой железной дороги, он в 1880 году изготовил в мастерских железнодорожного узла Бендеры телефон собственной конструкции. 2 сентября 1881 года в результате специальных испытаний было признано высокое качество первого русского телефона. Вот текст донесения начальников служб телеграфа своему департаменту: «При пробе четырех телефонов между Бендерами и Скиносами (96 верст) разговор происходил весьма хорошо, голосовые звуки пения и музыки, даже самые тихие, до мельчайших оттенков были слышаны всеми присутствовавшими при пробе лицами, и при этом обе станции обменялись десятью служебными депешами без малейшего замедления и ошибки в тексте; при дальнейшей пробе тогда же между Бендерами и Трояновым Валом (205 верст) результат получился такой же».







Однако чиновники, в те времена сводившие на нет многие передовые начинания русских инженеров, похоронили в архивных папках и изобретение Голубицкого.



Еще бы! Им не хотелось терять дивиденды от продвижения в России изобретения американского телефона знаменитого Белла, пусть он был и хуже отечественного. Похоже, «болезнь» эта затянулась у них надолго, став хронической и чуть ли не национальной. Кто бы поискал от нее лекарство?..



Павел Михайлович, к его чести, и после того не оставил мысли о внедрении своего телефона на железных дорогах. Он уехал на родину, в село Пачево, чтобы в родовом имении создать первую в России телефонную мастерскую. Бревенчатая избушка площадью примерно 12 квадратных метров вместила в себя оборудование на сумму две тысячи рублей. В этой «мастерской» Голубицкий в короткий срок значительно расширил ряд изобретений в области телефонии. За десять лет им было изготовлено более 100 аппаратов. Телефонные аппараты Павел Михайлович испытывал на собственной линии протяженностью в одну версту. Пачево было соединено этой линией с Тарусой, где телефон был установлен на городской почте.



В 1883 году Голубицким был изобретен телефон с электромагнитом более сложной конструкции – с несколькими парами полюсов, благодаря чему резко возросла чувствительность передающего и воспроизводящего звук аппарата. Через год Павел Михайлович cоздал микрофон, заполненный угольным порошком. Эти улучшения уменьшили искажения тембра звучания и позволили увеличить дальность приема речевого сигнала.



Примерно в это время Голубицким, его работой заинтересовались за рубежом. После публичных испытаний его новых телефонов посыпались многочисленные научные отзывы. Первое описание телефона Голубицкого дал французский академик Лю-Монсель в 1882 году в журнале «Электрический свет». В том же году английский физик В.Присс написал Голубицкому: «Телефоны ваши поистине прекрасно действуют, они совершенно равны по действию лучшим, которые я потребляю». Удачно прошли испытания телефонов Голубицкого между Нанси и Парижем на расстоянии 353 километра, в то время как телефоны Белла действовали только на расстоянии до 10(!) километров.



О телефонах Белла сам Павел Михайлович, к слову, отзывался так: «Часто случается, что оба разговаривающих слышат в телефонах только один треск, отрывочные бессвязные звуки, стараются кричать и наконец в отчаянии бросают телефоны».



В 1883 году Голубицкий установил свои аппараты на Николаевской железной дороге, где они использовались для передачи служебных распоряжений, а в 1884 году там же начал испытания поездного телефона, позволявшего при остановке поезда в любом пункте связываться по нему с железнодорожными станциями. Испытания прошли успешно, и на Николаевской было установлено 10 аппаратов. Телефонизированы были также станции на участке Москва – Подольск.



Неотступной мечтой Голубицкого была телефонизация крупных городов России, однако правительство всеми путями норовило передать это дело в руки иностранных фирм. Вот что по этому поводу писал Павел Михайлович: «Настанет ли когда-нибудь для русских изобретателей лучшее время на их Родине?! Недавно я взялся строить телефонное сообщение между Серпуховом и Москвой и нашел капиталистов, которые давали на это деньги. Я представил ходатайство правительству. Но оно отклонило его. Самые большие русские города эксплуатируются иностранной компанией Белла, все другие города, более или менее важные, намечены для правительственной эксплуатации, причем фактически оказывается покровительство аппаратам иностранных компаний Белла, Эриксона и прочим».



В Государственном архиве Калужской области хранится документ об участии Голубицкого в телефонизации Калуги. Первоначально это дело было поручено калужскому механику правительственного телеграфа Семенову. Но его систему признали неудовлетворительной. 12 января 1885 года из Тарусы в Калугу был вызван Голубицкий, который установил аппараты Семенова в тюрьме и губернском управлении, предложив поставить городу шесть новых станций с центральным бюро. Уже на 1 января 1900 года в Калуге насчитывался 51 абонент городской телефонной сети и 64 аппарата.



Изобретения Голубицкого многочисленны: он создал звукозаписывающий телефон-фонограф, настольные телефонные аппараты, объединил микрофон и телефон в одну трубку, изобрел телефонную гарнитуру с оголовьем для телефонистов. Очень важным было изобретение Голубицким системы централизованного питания телефонной линии (система центральной батареи – ЦБ), она открыла возможность создания телефонных станций больших емкостей.



В своей мастерской под Тарусой Павел Михайлович работал не только над телефонной аппаратурой. Он обучал крестьянских детей столярному и слесарному мастерству, помогал местным жителям ремонтировать охотничьи ружья и изготавливать простые, дешевые сельскохозяйственные орудия, приобщал их к своему творчеству. Известно, что деревянные части для первых телефонов Голубицкого изготавливали тарусяне, отец и сын Блиновы. В Тарусе с тех пор сохранился их дом, а вот семейная мастерская сгорела в 1974 году. Потомки Блиновых бережно хранят в семье инструменты из той мастерской.



Павел Михайлович пользовался огромным авторитетом среди местного населения, он занимал должность мирового судьи Тарусского уезда. Вел большую просветительскую работу, ратовал за открытие в Тарусе ремесленного училища и даже предлагал для этих целей губернскому земству 18 десятин собственной земли. Но – получил отказ...



Стараниями Голубицкого в Тарусском уезде было организовано 16 (!) публичных библиотек при земских и церковно-приходских школах. Он участвовал также в создании земской больницы.



...Мастерская талантливого изобретателя в Пачеве сгорела в день его рождения – 16 марта 1892 года. Заметим, что накануне к Голубицкому пришел иностранец и предложил продать ему все аппараты и их техническую документацию. Получив отказ, пригрозил, что Голубицкий об этом пожалеет. По свидетельству очевидцев, Голубицкий после пожара сказал: «Лучше бы сгорело имение». Он неустанно плакал. Залетный гость уничтожил не только мастерскую, но и душу самого изобретателя.



Похоронили Павла Михайловича в 1911 году на погосте храма Преображения Господня села Спас-Городец, рядом с сыновьями. К сожалению, могила его является сегодня условной, на ее месте сейчас находится чья-то дача. Мы многого не узнали бы о жизни великого русского ученого, если бы не жили в Тарусе такие по-настоящему любящие свою Родину и понимающие значение истории люди, как Вячеслав Викторович Щербаков, возглавивший с 1985 года в своем городе группу «Поиск». Это ее стараниями на берегу реки Протвы в память об отце русской телефонии был установлен православный крест, на котором значится: «Крест установлен в память о Голубицком Павле Михайловиче (1845 – 1911 гг.), упокоенном в Спас-Городце».



В честь талантливого земляка тарусяне установили и мемориальную доску на современном здании Тарусского узла связи.



23 июня этого года в тарусском музее семьи Цветаевых состоялась презентация документально-публицистического фильма, снятого съемочной группой Протвинского телевидения, о жизни и работе Павла Михайловича Голубицкого в имениях Пачево и Салтыково «Отец российских телефонов».



Это радует. Тем более что, как ни печально, раскройте любую из современных российских энциклопедий – о Голубицком найдете там едва ли три строки информации. Это об отце-то российских телефонов...



