Насилие в семье – это не норма







Проблема домашнего насилия долгое время замалчивалась, но её масштабы велики, как в глобальном мире, так и на местном уровне. Согласно данным социологического исследования, проведенным Центром "Резонанс", до 75% женщин приднестровского региона, испытавших на себе побои и издевательства от близкого человека, никогда не обращались в милицию, 82% боятся рассказать о происходящем даже близким родственникам.

О последствия домашнего насилия ,как правило сообщается в сводках МВД. Драки, побои, ножевые ранения и часто со смертельными исходами стали к сожалению не редкостью.





Читаем несколько примеров из сводок МВД ПМР:



"Факт домашнего насилия зафиксирован в с. Парканы. Ранее судимый 45-летний мужчина избил жену, угрожая убийством. Очередная ссора между супругами произошла в частном домовладении в начале восьмого утра. В пьяном угаре скандалист начал наносить 40-летней женщине удары ножом по различным частям тела. Пострадавшей удалось вырваться. Спрятавшись в соседней комнате, она вызвала милицию. Дебошир убежал из дома, но был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УВД г. Бендеры. Согласно справке городской больницы, у сельчанки зафиксированы множественные колото-резаные раны. По факту угрозы убийством ведётся разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела."



"Утром 30 октября в Центральную Республиканскую Больницу доставили 14-летнюю горожанку. Девочку госпитализировали в детское отделение с закрытой черепно-мозговой травмой. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних установили, что подросток получила телесные повреждения дома. Накануне около десяти вечера 36-летний отчим нанёс ей несколько ударов по голове. Спустя пару часов пострадавшая почувствовала значительное ухудшение здоровья. По данному факту проводится разбирательство. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела."



"В одном из сел Слободзейского района было обнаружено обезображенное тело 57-летней женщины с переломанными ребрами".

Все жертвы в течение долгого времени терпели насилие , никому не жаловались и не обращались милицию.



Истории приднестровских женщин: они избавились от насилия.



Описанные ниже события произошли в Приднестровье в течении 2016-2017года. По просьбе героев историй имена были изменены. Это лишь несколько историй жертв домашнего насилия, которые обратились за помощью.







Юлия, 40 лет, 2 детей.



Юлия прожила в браке со своим мужем 18 лет, из которых 10, по ее словам, были настоящим адом. Она часто вспоминает, как часто вздрагивала от каждого стука двери, когда должен был прийти муж. Главное, о чем она думала в те страшные моменты – «В каком состоянии он придет? Как долго продлится ночной скандал? Снова изобьет ее и силой будет заставлять лечь в одну постель?». И еще – где взять денег, чтобы купить продукты – ее небольшой зарплаты на это не хватало, а муж весь свой заработок оставлял в игровых автоматах. Первое время она верила, когда скандалист просил прощения, но ничего не менялось, периоды между примирениями становились все меньше.



Сначала винила себя – может, недостаточно внимательна к нему, не всегда успевает с домашними делами? Но даже когда в доме все блистало от чистоты, на столе был вкусный ужин, а Юлия была в скромной домашней одежде- муж находил причину для недовольства. Угрозы и нецензурные ругательства из уст мужа уже выливались и на детей. Общительная и дружелюбная Юлия стала хмурой и нелюдимой, перестала общаться с подругами, друзьями, потому что мужу это не нравилось. Из-за постоянно напряжённой психологической обстановки у Юлии сильно ухудшилось здоровье. Однажды муж избил ее только за то, что ему показалось недостаточно вежливым ее приветствие ему. В Центр «Резонанс» Юлия обратилась по совету подруги. Больше всего она боялась, что не хватит душевных сил для разрыва круга насилия. Но благодаря помощи психолога она смогла это сделать. Юлия окрепла внутренне, обратилась в милицию с заявлением о причиненных ей физических травмах, приняла решение уйти от мужа. В ходе проведенных с ней юридических консультаций узнала о своих имущественных правах. Юлия смогла не только изменить свою жизнь, но и открыто выступить против насилия в отношении женщин. Она говорит о том, что насилие разрушает все - жизнь, карьеру, здоровье, а молчать о насилии в семье – значит содействовать ему. Насилие в семье – это не норма.









Жизни другой бендерчанки Светланы тоже угрожала опасность. Сожитель бил ее до потери сознания, как-то даже сломал руку. Женщина терпела и молчала. Потом она стала бояться и за двоих детей. Как-то гуляя с ними, мама заметила билборд Центра «Резонанс» и обратилась за помощью. Ее устроили в приют, помогли преодолеть депрессию, вернуть документы, устроить детей в детский сад и школу, начать бракоразводный процесс, получить новую профессию. Теперь Светлана снимает квартиру, работает, у нее появился шанс начать жизнь без боли и страха.



ПРИЮТ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ



"Это стало возможно благодаря тому, что при Центре «Резонанс» уже год действует первый в Приднестровье Центр помощи женщинам, находящихся в кризисной ситуации, так называемый шелтер (от английского слова «убежище»). Главное преимущество шелтера или приюта - возможность оказать женщине комплексную действенную помощь. При этом составляется индивидуальный план ее поддержки. Приют - это переоборудованный дом, в котором могут одновременно проживать 6-9 женщин с детьми. Конфиденциальность и охрана обеспечены. Услугами этого социального жилья только за первый год работы уже воспользовались порядка 48 человек - 28 женщин и 20 детей. Их жизни подвергались серьезной опасности."- рассказывает юрист Центра помощи женщинам в кризисной ситуации Алексей Балан.







НЕНАВИДЕТЬ И ТЕРПЕТЬ



Екатерина, 24 года, 2 детей

Екатерина обратилась в центр в самый кризисный период своей семейной жизни – последние четыре года гражданского брака сопровождалось страшными издевательствами и жестокими побоями со стороны ее партнера. Как говорит она сама, « все повторялось, как по сценарию: оскорбления, унижения, угрозы, ревность, побои.Потом перемирие. Потом все то же самое, только через короткий промежуток времени, и еще сильнее». Стал бить уже не только ее, но и детей. Женщина с детьми спасалась бегством. Гражданский муж находил ее, угрожая родственникам, заставлял вернуться.

В очередной раз, не выдержав побоев, Екатерина сбежала из села, и обратилась к специалистам Центра помощи женщинам в кризисной ситуации. «Если бы я не убежала, кто знает, чем бы все закончилось. Я не могу и не хочу так больше жить», - эти слова стали поворотными в её жизни. В Центре ей предоставили временное убежище, помогли перевести детей в городской детский сад и школу,первое время помогали продуктами и средствами гигиены. Екатерина понимала, что это – лишь ресурсы для ее поддержки, что ответственность за свою жизнь несет она сама. Она понимала, что сейчас ей нужно прочно стать на ноги, начала работу над получением профессии.

Жизнь вошла в нормальный ритм, только по ночам иногда снились кошмары, - психологическая травма была еще слишком свежей. Екатерина все же решилась и подала заявление на своего партнера в милицию. Спустя время девушка окончила профессиональные курсы, трудоустроилась и сняла квартиру. Она познакомилась с молодым человеком, скоро у нее свадьба – ее будущий муж также считает, что семейные узы должны основываться на доверии, взаимопонимании, уважении, любви к партнеру и детям. Вскоре пришел ответ из суда – в соответствии с действующим законодательством бывший гражданский муж Екатерины привлечен к административной ответственности. Екатерина осознала, что последствия насилия в семье разрушительны, терпеть и молчать о насилии нельзя, бороться за свои права можно и нужно. Насилие в семье – это не норма.

"Латентность - главная беда преступлений, связанных с насилием в семье. Многие не принимают его всерьез. В Уголовном и Административном кодексах ПМР нет такой категории преступлений. Все, что творит семейный тиран, сейчас квалифицируется по-разному: от «Хулиганства» и «Причинения вреда здоровью» до «Убийства» в особых случаях. Последствия домашнего насилия - это огромные потери для общества: пострадавшие лишаются здоровья, трудоспособности, жизни. А для государства - это еще и материальные затраты на лечение и реабилитацию жертвы и не только. Сейчас помощь жертвам семейного насилия в Приднестровье осуществляют, во многом, некоммерческие организации. Наша цель - привлечь к проблеме самое пристальное внимание. НУЖЕН ЗАКОН ПРОТИВ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ" - рассказывает Елена Леонтьева, координатор услуг центра помощи женщинам в кризисной ситуации при Центре "Резонанс"







Диана,34 года. 3 детей (8,9 и 15 лет)

Диана с детства узнала, что такое насилие в семье: отец часто избивал ее мать. Мама Дианы умерла, когда ей было 10 лет. Диане хотелось быстрее уйти из родительского дома и построить свою счастливую семью…. Старшую дочь Диана родила от первого гражданского мужа, но отношения не сложились, и молодые люди разошлись.

когда дочери было три года Диана познакомилась с другим мужчиной и стала совместно с ним жить, родила от него двоих детей. Но счастливой семью нельзя было назвать – сожитель постоянно ее обзывал, почти ежедневно жестко избивал, - кулаками, ногами, мог бить всем, что попадется под руку, и по всем частям тела. Он нигде не работал, семью содержала она одна. Вскоре на Диану обрушилась еще одна страшная трагедия – дочь рассказала ей о том, что она подверглась сексуальному насилию со стороны этого мужчины. Диана обратилась с заявлением в правоохранительные органы, девочка прошла судмедэкспертизу. Сожителя задержали, но отпустили за недостаточностью доказательств по заведенному уголовному делу. Диана не отступила и обратилась за помощью в Центр «Резонанс».

В Центре с Дианой велась работа сразу по нескольким направлениям. Курс реабилитации был одним из самых сложных в практике специалистов Центра – настолько глубока была перенесенная моральная травма. В ходе проведения психологической работы Диана почувствовала в себе силы добиваться привлечения к ответственности агрессора, а затем начать работать над своим личным ростом. Проведена повторная судмедэкспертиза, на бывшего сожителя заведено и передано в суд уголовное дело. Агрессор привлечен к уголовной ответственности.

Диана активно работала над своей экономической самостоятельностью – на первоначальном этапе ее материально поддерживала благотворительная помощь Центра. При содействии специалистов Центра она прошла обучение на курсах продавца- кассира и работает по полученной специальности. Сегодня женщина уверена в том, что счастливая семья – там, где нет места насилию.

















Остаётся добавить, что специальное законодательство в области профилактики и борьбы с проблемой насилия в различной степени разработанности существует сегодня в 124 странах мира, среди которых и страны, находящиеся на постсоветском пространстве: Молдова, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Украина. Приднестровье пока в числе аутсайдеров.

