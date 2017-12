play stop mute max volume repeat Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin 0 Миграция в Приднестровье: я не вернусь и обязательно заберу свою маму..... Категория: Молдова+



В миграционной политике Приднестровья произошли существенные изменения. Летом 2017 года начали действовать новые миграционные правила, которые изменили порядок пребывания как иностранных, так и приднестровских граждан, приехавших на время или на постоянное место жительства. Но в первую очередь, их оценили туристы, только за 8 месяцев уходящего года регион посетили более 682 тысяч иностранных граждан, это более чем на 100 тысяч в сравнении со всем прошлым годом.

Но не смотря на новые миграционные правила, и на улучшение статистических показателей, отток населения продолжается по разным причинам. Общаясь с жителями в г. Бендеры, большая часть опрошенных основной причиной миграции называет экономическую составляющую.





Из Белоруссии с любовью



О миграции в условиях мирового финансового кризиса и ее последствиях размышляют не только ученые и ответственные чиновники. Свою точку зрения на происходящее имеет и молодежь, которой завтра предстоит жить в тех условиях, которые формируются сегодня.

Алексей Потапов родился в Беларусии, но по семейным обстоятельствам переехал с родителями в Приднестровье, где провёл детство и юношество, а это не много, ни мало 10 лет и эти годы насыщены важными жизненными событиями. Учёба в 1 гимназии г. Бендеры, которую в дальнейшем окончил с серебряной медалью, 5 лет учёбы в художественной школе.







В старших классах он уже твёрдо для себя решил стать журналистом , поэтому ещё тогда самостоятельно наладил сотрудничество с разными СМИ в Приднестровье. Его публикации выходили в газетах "Новое Время" и "Приднестровье", несколько материалов вышло на Бендерском телевидении . Хорошую практику он прошёл на нашей Телерадиокомпании "Новая Волна", где самостоятельно готовил и выпускал новостные блоки на радио и пробовал себя на телевидении.



Молодой человек выехал из Приднестровья, для получения высшего образования. Он совмещает работу с учёбой и сегодня голос и талант Алексея радует белорусских слушателей.























Нам удалось связаться с Алексеем по скайпу и задать ему несколько вопросов.







В разговоре Алексей отметил, что за 10 лет Приднестровье для него стало родным краем, и у него тёплые и добрые воспоминания, тем более, что здесь остались его самые близкие и родные люди.







У Алексея Потапова, который находясь в Белоруссии, следит за событиями приднестровского региона, сложилось своё мнение - почему молодёжь уезжает и не торопится возвращаться.







В ходе общения Алексей рассказал о жизни в Белоруссии, о специфике обучения в Минском Государственном Университете, о планах на будущее и о том какие у них миграционные правила.







Сегодня по всей планете более 200 млн. человек можно назвать мигрантами.

В Приднестровье, по разным данным, их число достигает 100 тыс. Эти люди покинули родной край по разным причинам. Сегодня, 13:25

