Под конец года принято подводить итоги и строить планы на следующий следующий период времени. Как бендерчане оценивают приднестровскую систему здравоохранения, и что необходимо изменить - в нашем репортаже.



Где бывает бесплатный приём врача?



В общественную организацию защиты прав пациентов "ГЛИН", (зарегистрирована 3 октября 2017г.) кроме других многочисленных вопросов и обращений, часто приходят вопросы о соотношении уровня зарплаты врача и качества выполнения им своих обязанностей.



"Врач не производит ничего, что может продать и получить прибыль, он не стоит за станком, вытачивая детали, не шьёт постельное бельё, не выращивает пшеницу или яблоки, которые стоят денег, поэтому его надо содержать. Ему надо купить оборудование, ему надо построить здание с уютными кабинетами, его надо полностью обеспечить инструментами. Всё это делают люди, производящие что-то, а правительство, депутаты и президент денег не имеют, они просто собирают и распределяют. Так что, бесплатной медицины и бесплатного приёма врача не бывает даже теоретически. Таким образом, мы все платим врачам: тем, к кому обращаемся и тем, к кому не обратимся никогда. Те, кто ходит по врачам, и те, кто никогда у них не был. Но платим мы врачам не для того, чтобы нам хамили и выкидывали из кабинетов, а для того, чтобы нас лечили, причём вылечить нас выгодно врачам, потому, что мёртвый человек или инвалид налоги не платит, зарплату врачам не добавит" - читаем мнение Валерия Шемянского, директора общественной организации защиты прав пациентов "Глин"



Общественная организация защиты прав пациентов "Глин"- Спасая одну жизнь - спасаем целый мир.







Валерий Шемянский - инвалид с детства, поэт, композитор и продюсер, увлечен своим делом и сумел добиться немалых успехов в творчестве. Начиналось всё ещё в 2001 году. Более 100 текстов песен было запущено в работу с певцами и более 40 песен появилось на свет за 3 года. Начиная с 2010 года, работает со многими российскими и украинскими исполнителями. (http://shemyanskiy.ucoz.ru/index/obo_mne/0-2)

С октября 2017г, Валерий руководит общественной организацией защиты прав пациентов "Глин" в г. Тирасполь







Размеренная жизнь Валерия и его жены Галины кардинально изменилась после того, как грозный диагноз "онкология" поставили сначала его матери, а потом и отцу. После долгого и дорогостоящего лечения отец Валерия Шемянского умер. А вот лечением мамы в семье занимаются до сих пор. Как считают Валерий и Галина - учредители этой организации, многочисленные врачебные ошибки и медицинские правонарушения, желание бороться за жизнь, побудили их создать общественную организацию "ГЛИН" (от древнескандинавского Hlin - «защитница»).



Личный опыт и желание помогать другим людям - вот чем руководствуются они сегодня. Цели организации: повышение правовой грамотности населения, участие в развитии здравоохранения, досудебное разрешение конфликтов, представление интересов пациентов в суде, бесплатные юридические консультации.











За короткое время десятки человек уже получили бесплатные юридические консультации, которые помогли людям решить их проблемы. Зачастую нарушения прав пациентов связаны с тем, что люди не знают, что им гарантировано государственной системой здравоохранения. Люди звонят или пишут в группу в интернете и рассказывают свои истории, которые иногда способны повергнуть в шок любого, даже самого не впечатлительного человека. Но, как отмечают Валерий и Галина писать официальные обращения и заявления люди боятся.







В организацию стали поступать звонки, люди пишут и на сайте организации и сообщают о тех или иных нарушениях, с которыми сталкиваются, обращаясь в медучереждения.



"Здравствуйте, не знаю как в Тирасполе, но в г. Слободзее я лежала много раз с моим сыном в больнице, питание ужасное, очень часто нам попадались черви в супе, потом манку на воде давали, иногда чай без сахара... качество питания отвратительное..." -пишет в комментариях на сайте организации одна женщина. Люди присылают и фотографии.















Медицинская грамотность или безграмотность?



Понимая, что повышение правовой грамотности населения и участие в развитии системы здравоохранения невозможно без изучения проблем и анализа статистических данных, скрывающих корень существования негативных процессов, связанных с правовыми нарушениями, экономическими преступлениями, низким качеством обслуживания в медицинских учреждениях, а также отсутствием ответственности врачей и пациентов, ОО «ГЛИН» организовала сбор информации и провела социологический опрос.



Приводим лишь несколько пунктов этого опроса:



- Известны ли Вам права пациентов в ПМР: нет -56%, частично – 36%, да – 10%, хотели бы Вы узнать их или иметь о них информацию в большем объёме, чем сейчас: да – 93%



- Вы оплачиваете медицинские услуги в кассе медучреждения 57% или в кабинете врача 43%



- Вас больше устроила бы бесплатная медицина 54% или реформированная система здравоохранения, основанная на практике обязательного медицинского страхования граждан ПМР 46%



Галина Федотова, жена Валерия Шемянского, поделилась личной историей жизни супруга. С её слов, инвалидом он стал по вине врачей. Сегодня он помогает другим людям, которые тоже, так или иначе, столкнулись с подобным, занимается сайтом организации, пишет обращения и добивается ответов на них. При этом Валерий продолжает писать стихи и песни, а ещё занимается мелким ремонтом бытовой техники, чтобы как-то содержать семью, в которой растёт его 7-летний сын.







Среди многих проблем людей с ограниченными возможностями, вопрос доступной среды для инвалидов-колясочников в черте любого населённого пункта в регионе, стоит, пожалуй, на первом месте.















Как попасть в зал суда инвалиду-колясочнику



В Приднестровье практически не было судебных дел, рассматривающих медицинские правонарушения: люди боятся идти в суд, полагая, что столкнуться в дальнейшем с «врачебной местью».



12 декабря 2017 года в Тираспольском городском суде рассматривалась жалоба, поданная Валерием Шемянским. Отметим, что жалоба была удовлетворена, но сам заявитель в зал заседания так и не попал. В инвалидной коляске он 1,5 часа ожидал на улице решение судьи, который записал в протоколе заседания, что заявитель не явился. И придраться тут не к чему. Не забота судьи решать такой вопрос: как инвалид-колясочник может попасть в зал суда на 4 этаже?







Судебное дело о "врачебной ошибке" ещё не окончено. Валерий и Галина надеются, что врачи, как они считают, по вине которых не был поставлен своевременно верный диагноз, повлекший смерть пациента, будут наказаны в назидание другим. А на государственном уровне возможно задумаются о внедрении нормативных стандартов лечения.







Чиновники не готовы. Акция "Инвалид на один день" провалилась.



Как показывает практика, пандусами пользуются не только инвалиды-колясочники, но и молодые родители с детскими колясками, а также пожилые люди.



3 декабря во всём мире отмечается «Международный день инвалидов». ОО "ГЛИН" предложила в этот день в рамках акции солидарности "Инвалид на один день" представителям госадминистрации города Тирасполь, во главе с мэром Олегом Довгополом, а также депутатам Тираспольского горсовета сесть в инвалидные коляски и проехать по улицам. Был разработан маршрут: поликлиника, сеть аптек и магазинов, офис банка, библиотека, Дворец культуры и отдел ЗАГСа. Дискриминационные проявления в отношении людей с ограниченными возможностями, заключаются не только в отношении окружающих к ним и в отсутствии инклюзивного образования, а также в невозможности свободного перемещения инвалидов по улицам городов Приднестровья.



Акция так и не состоялась. Глава госадминистрации г. Тирасполь сделал ответное предложение: временно (или не временно) отложить данную идею, на реализацию которой, чиновники не смогли решиться.



Так и не получилось для них обозначить проблемы людей с инвалидностью. Реальность сегодня такова, что они практически полностью исключены из полноценной жизни общества.







Галина и Валерий видят цели организации "ГЛИН" - не в беспричинном поиске негативных ситуаций, связанных с недостатками приднестровской системы здравоохранения, а в указании на них исполнительной власти, в создании новых законопроектов, способствующих развитию медицины, созданию условий для цивилизованных отношений между пациентами и медицинскими работниками.



В их планах – сотрудничество с другими НПО, имеющими опыт в защите прав человека, а также с государственными структурами в России. Это необходимо для создания взаимовыгодных программ, способствующих поставке необходимого медицинского оборудования в регион, и повышению качества медицинской помощи. Вчера, 14:25

