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Геннадий Чорба: Так за что награды?

Геннадий Чорба: Так за что награды?
Не зря один великий человек говорил: "Юбилей и всякое торжество - далеко не лишний повод поговорить о недостатках". В социальной сети Фэйсбук, рыбничанин Геннадий Чорба, работавший в команде Евгения Шевчука начальником Государственной службы связи, информации и СМИ, а затем активно поддержавший на выборах его противников - нынешнюю команду, пришедшую к власти, разместил новую публикацию, где рассказывает о некоторых особенностях приднестровской жизни.
Стиль изложения сохранен.

Геннадий Чорба: Так за что награды?

"Уважаемые читатели. Я когда то обещал выдавать на ваш суд информацию, которой владею в связи с моим бывшим служебным положением, а так же с той информацией, которой со мной делятся наши граждане. Только информация. А выводы вы, уважаемые приднестровцы, делать будете сами.И сопоставлять и сравнивать с новостями, которые преподносят наши официальные СМИ, а так же выдают наши чиновники.

Немного истории из жизни Нашего Государства. В период правления Шевчука, если вы помните, была налажена электронная система взаимодействия нашего ПРБ с банковской системой России. Работа была проделана огромная. Смысл этой работы состоял в том, чтобы в режиме реального времени связать платежи приднестровских банков через банковскую систему России с миром. Для взаимодействия этой системы существуют так называемые сертификационные центры, которые являются инструментом подтверждения истинности и актуальности тех же денежных транзакций. Такой программный комплекс был установлен и в нашем ПРБ. Формально он находится на балансе Госсужбы Связи. Реально же фактически это инструмент, которым пользуется ПРБ для своей работы. Переговоры о внедрении его в в Приднестровье, а значит и подключение нашей Республике к системе транзакция проходила тяжело и долго. Не буду углубляться в подробности, но в конечном счете родился договор, на котором стоит подпись и вашего покорного слуги. Одним из условий внедрения этой системы со стороны россиян было ВНИМАНИЕ!!!!!!!! КАК МИНИМУМ ДУБЛИРОВАНИЕ, то есть наличие как минимум ДВУХ независимых каналов связи выхода в интернет. И это условие было выполнено. Помимо IDC было так же подключение к сети провайдера Линксервис. И это дублирование увеличивало надежность работы системы. Но..... После того, как произошла смена начальника Госслужбы Связи Информации и СМИ, и после реорганизации Госслужбы ее начальником уже связи стал один из инженеров IDC. начали происходить интересные вещи. Если до этого момента, большинство министерств и ведомств , банков и служб имели два канала выхода в интернет, вдруг начинаются мутные действия со стороны ведомства, которое я когда то возглавлял, в сторону второго провайдера (я про Линксервис). Со стороны Госслужбы были предъявлены требования, с моей точки зрения как человека понимающего о чем идет речь, абсурдные. Ну в двух словах чтобы было понятно. Со стороны Госслужбы пошли требования введения в эксплуатацию оконечного оборудования. То есть, если некая организация хочет подключиться к Сети Линксерквиса, то по логике Госслужбы им нужно было провести весь комплекс приемо-сдаточных мероприятий. Подключение одного роутера стандартного, купленного в магазине. Понимаете да весь абсурд требований?

И вот тут началось самое интересное. Типа незаконность действий Линксервиса привели к тому , что они мало того что перестали подключать новых абонентов в лице гос учреждений, так и стали по фактически требованию Госслужбы отключать уже подключенных. Куда попал и наш ПРБ. То есть таким образом была затронута информационная и финансовая безопасность НАШЕГО ГОСУДАРСТВА. Так себе на минуточку.

Все мы прекрасно понимаем что происходит. Происходит то, что интересы государства встают во второй ряд по отношению к интересам экономических агентов. И самое страшное, что те самые чиновники, которые ДОЛЖНЫ БЛЮСТИ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА, делают все, чтобы произошло ровно наоборот. Ну и вопрос про ИНВЕСТИЦИИ остается открытым. Кто после таких действий, мне просто интересно, рискнет вкладывать деньги в нашу экономику? Но зато ордена нашей исполнительной власти НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО раздаются к празднику четко".

Прим. от ред.: В преддверии праздника "Дня республики" власти вручили порядка 100 орденов, званий и грамот.

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  • Вчера, 15:29
  • DTV
  • Просмотров: 420
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